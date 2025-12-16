La NASA insta a España a prepararse para lo que llega en 2026: «Potencialmente peligroso»

Es potencialmente peligroso lo que nos está esperando, la NASA lanza un aviso a España, ya que puede traer el caos. Todo cambio puede acabar siendo la antesala de algo más, de un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Una situación que, sin duda alguna, se ha convertido en un cambio de ciclo que puede ser casi místico. Nos tocará empezar a pensar en lo que tenemos por delante, un destacado giro de guion que hasta el momento ni esperábamos.

Este 2026 tocará prepararnos para empezar a ver llegar un cambio importante que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa. Tendremos que empezar a prepararnos para un acontecimiento que vamos a tardar décadas en volver a ver. Un momento que invitará a millones de personas a visualizar estos cambios que podemos empezar a ver llegar de una manera que quizás tocará esperar de una manera muy destacada en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará empezar a ver de manera diferente.

Potencialmente peligroso es lo que vamos a ver

Es importante estar pendientes de un giro radical que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Un cambio de tendencia que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Será el momento de poner sobre la mesa algunas situaciones del todo inesperadas en estas próximas jornadas.

Será el momento de estar pendientes de un cambio que puede convertirse en esencial, en unos días en los que España se prepara para lo que está a punto de pasar. La NASA parece que sabe bien qué es lo que nos está esperando en unas jornadas en las que tendremos que visualizar este cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos.

Es hora de apostar claramente por las advertencias de la NASA ante una situación que puede acabar siendo la que nos marcará muy de cerca. Una novedad que, sin duda alguna, puede ser la que nos afectará de lleno, en estos días de transformación total.

Es potencialmente peligroso ante la aglomeración de personas que pueden llegar a España con unas intenciones que quizás hasta ahora no sabíamos lo que llegaba. La astronomía nos da las claves para poder vivir este fenómeno de una manera muy diferente.

La NASA insta a España a prepararse para lo peor

España se prepara para lo peor, los expertos no dudan en lanzar una advertencia ante un terrible eclipse de sol que puede ser total. Tendremos que empezar a pensar en este cambio que puede ser esencial. El que ya ha sido bautizado como el eclipse del siglo nos invita a recibir esta advertencia de la NASA.

Tal y como nos explican los expertos del Instituto Geográfico Nacional: «Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València. España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. Al suceder en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas en una gran parte del país. Para realizar una observación segura del eclipse consultar la página de precauciones. En la imagen anterior se puede ver el recorrido de la franja en la que será visible el eclipse total, junto con las duraciones de la totalidad. Además, se indica el porcentaje de oscurecimiento en las zonas en las que el eclipse será visible sólo como parcial. En la pestaña “Desde las capitales de provincia” se puede consultar la evolución del eclipse en cada una de ellas, tanto en los casos en los que se alcanza la totalidad como en los casos de eclipse parcial. Tras el eclipse de agosto de 2026, el siguiente eclipse solar visible como total en España tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, seguido de otro anular el 26 de enero del año siguiente, que completará la triada de eclipses ibéricos de 2026-2028. No será posible observar otro eclipse solar total desde España hasta 2053».

Siguiendo con la misma explicación: «El eclipse será visible como parcial en el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África. Comenzará a las 17 y 34 minutos (hora oficial en península e Illes Balears) en el mar de Bering y terminará a las 21 horas y 58 minutos en el océano Atlántico. La duración total del fenómeno será de 264 minutos (algo menos de 4 horas y media). La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península Ibérica cruzándola de oeste a este y pasasando por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo León, Bilbao, Zaragoza y València. El máximo del eclipse se producirá a las 19h 46m (hora oficial en península y Baleares) cerca de Islandia, siendo la duración máxima de la totalidad de 2 minutos y 18 segundos. En la siguiente animación se puede ver el recorrido completo del eclipse. Los tiempos corresponden a la hora oficial peninsular. En España el eclipse se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial.El primer lugar donde será visible será Galicia. En A Coruña el eclipse comenzará a las 19h 31m, tendrá su máximo a las 20h 28m y finalizará a las 21h 22m , unos minutos antes de la puesta de sol, siendo la duración de la totalidad de 76 segundos, con el Sol a una altura de 12 grados. En Burgos el eclipse comenzará a las 19h 33m, tendrá su máximo a las 20h 29m y la puesta de Sol se producirá a las 21h 20m, unos minutos antes de que finalice el eclipse, siendo la duración de la totalidad de 104 segundos, con el Sol a una altura de 8 grados. Para más información sobre el eclipse en cada municipio visitar la pestaña de tablas».