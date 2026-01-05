Los científicos no dan crédito: hallan un extraño ‘planeta limón’ fuera del Sistema Solar

El telescopio espacial James Webb de la NASA ha permitido el hallazgo de un exoplaneta cuya forma y composición han desconcertado a los astrónomos. Se trata de PSR J2322-2650b, un mundo gaseoso con la masa de Júpiter que ha adoptado una apariencia inusual: un planeta alargado, achatado y, según los expertos, con una forma que recuerda a un limón.

El hallazgo fue confirmado gracias a los análisis espectroscópicos realizados con el telescopio, que permitió observar el exoplaneta en el espectro infrarrojo con un nivel de detalle sin precedentes. «Fue una sorpresa absoluta. Después de obtener los datos, nuestra reacción colectiva fue: «¿Qué demonios es esto?». Es extremadamente diferente de lo que esperábamos», declaró Peter Gao, coautor del estudio e investigador del Laboratorio Carnegie de la Tierra y los Planetas en Washington.

El ‘planeta limón’ que desconcierta a los astrónomos

PSR J2322-2650b se encuentra a 2.055 años luz de la Tierra, orbitando un púlsar de milisegundos, un tipo de estrella de neutrones que gira a velocidades vertiginosas. Los púlsares emiten haces de radiación electromagnética que solo son visibles desde la Tierra cuando apuntan directamente hacia nuestro planeta, un efecto similar a los rayos de un faro.

Según explica Maya Beleznay, candidata a doctorado en la Universidad de Stanford y parte del equipo de modelado del planeta, «este sistema es único porque podemos ver el planeta iluminado por su estrella anfitriona, pero no verla en absoluto. Así obtenemos un espectro realmente prístino y podemos estudiar el planeta con más detalle que los exoplanetas normales».

Una atmósfera desconocida y rica en carbono

Lo que más desconcierta a los astrónomos es la composición atmosférica de este exoplaneta. Mientras que los gigantes gaseosos típicos, como Júpiter o Saturno, presentan principalmente hidrógeno y helio, PSR J2322-2650b tiene una atmósfera dominada por helio y carbono molecular, concretamente C₂ y C₃, nunca observados juntos en un planeta.

«Se trata de un nuevo tipo de atmósfera planetaria que nadie había visto antes. No encontramos las moléculas habituales como agua, metano o dióxido de carbono, sino carbono molecular», afirma Michael Zhang, investigador principal de la Universidad de Chicago.

Este alto contenido de carbono podría dar lugar a fenómenos extraordinarios en el planeta. Según los científicos, la presión extrema en su interior podría condensar el carbono y generar una verdadera lluvia de diamantes. Además, el planeta parece estar rodeado de nubes de hollín flotando en su atmósfera, lo que contribuye a su aspecto oscuro y misterioso.

«¿Se formó como un planeta normal? Probablemente no. La física nuclear no produce carbono puro, así que es difícil imaginar cómo se obtiene esta composición extremadamente rica en carbono», explica Zhang.

La órbita más rápida conocida

Otra característica sorprendente del «planeta limón» es su proximidad a la estrella anfitriona. Se encuentra a sólo 1,6 millones de kilómetros del púlsar, una distancia ínfima si la comparamos con los 160 millones de kilómetros que separan a la Tierra del Sol. Esta cercanía extrema hace que el exoplaneta complete una órbita en tan solo 7,8 horas.

«La deformación es increíble. El diámetro ecuatorial es un 38% mayor que el polar, lo que le da una apariencia alargada muy peculiar. Nunca habíamos visto algo así en un planeta fuera del sistema solar», explica Beleznay.

Los vientos en PSR J2322-2650b también son extraordinarios. Las corrientes de aire giran en dirección opuesta al movimiento del planeta, un fenómeno raro incluso en los modelos más avanzados de dinámica planetaria. La superficie, expuesta a la radiación gamma del púlsar, alcanza temperaturas de hasta 1.630 grados Celsius, lo que convierte al planeta en uno de los más hostiles jamás descubiertos.

Un origen misterioso

El origen de este planeta es igualmente enigmático. Algunos investigadores sugieren que PSR J2322-2650b podría ser el núcleo de una estrella de helio que fue parcialmente devorada por el púlsar, un tipo de sistema conocido como «viuda negra». En estos sistemas binarios, la estrella compañera pierde su masa progresivamente, dejando restos extremadamente densos y atípicos. Otros científicos no descartan que se trate de un tipo de planeta completamente desconocido, un objeto que desafía los modelos actuales de formación planetaria.

«Podríamos estar ante el núcleo de una estrella devorada por su compañera, o frente a un tipo de planeta que jamás habíamos imaginado. La naturaleza nos está mostrando que puede sorprendernos incluso más allá de nuestras expectativas», comenta Zhang.

El «planeta limón» se ha convertido rápidamente en un icono dentro de la astronomía moderna.

El descubrimiento de este exoplaneta demuestra una vez más la capacidad del cosmos para sorprendernos y abre la puerta a futuras investigaciones sobre la formación de exoplanetas en entornos extremos. PSR J2322-2650b es un laboratorio natural que permite estudiar procesos extremos de física, química y astronomía. A medida que el James Webb y otros telescopios continúan explorando el cosmos, descubrimientos como éste redefinen constantemente nuestro lugar en el universo.