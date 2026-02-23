La UE confirma el palo definitivo y no hay vuelta atrás: adiós a los descuentos de Temu y Shein

A partir del 1 de julio, comprar en plataformas como Shein o Temu saldrá algo más caro. La Unión Europea ha anunciado que aplicará un recargo fijo de aduana de 3 euros para envíos de menos de 150 euros, que se podrán ir incluidos en el precio o se cobrarán en la entrega. Esto, lógicamente, subirá el precio de algunos productos que se comercializan en estas dos páginas chinas que son utilizadas a diario por millones de europeos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el ‘arancel’ que ha aplicado Europa a los productos de Temu y Shein.

El comercio electrónico sigue imparable mientras miles de millones de personas al día realizan compras en internet y marketplaces como Shein o Temu han adquirido una gran relevancia en los últimos años. Estas empresas chinas venden todo tipo de productos a un módico precio y eso ha hecho que los españoles se lancen a por las ofertas que se incluyen en la página web. En tan solo cuestión de minutos puedes comprar el producto más inverosímil que ipso facto pondrá rumbo desde China hasta nuestro país.

Los números demuestran la tendencia al alza y la importancia de comercios como Temu, que creció al 35% en 2025, superando a Shein en ventas totales. Sólo en España se calcula que entran unos 180 millones de paquetes al año procedentes de estas plataformas y en la Unión Europea estiman que entran 12 millones. De todos ellos, un 90% proceden de China y por ello desde Bruselas han tomado una decisión para acabar con el ‘chollo’ de estas empresas. A partir del próximo verano, estos productos incluirán una tasa de 3 euros cuando el montante de la compra sea menor de 150 euros.

La decisión de la UE con Temu y Shein

«Comprar online fuera de la UE no saldrá tan barato», anuncia la Organización de Consumidores y Usuarios en un artículo publicado en su página web en el que ha informado que «desde el próximo 1 de julio, comprar online en esos grandes marketplaces orientales como Temu o Shein puede salir menos barato, pues se empezará a aplicar un recargo fijo de aduana de 3 euros en envíos de menos de 150 euros».

«Ese importe puede venir incluido en el precio o bien cobrarse en la entrega, pero indudablemente esta medida, con la que la UE busca reducir el fraude, mejorar los controles de seguridad y acabar con la competencia desleal con el comercio europeo, afectará directamente a los consumidores», ha anunciado la OCU en un comunicado publicado en su página web.

Esta nueva orden de la Unión Europea establece un derecho fijo de tres euros por cada categoría de artículo (no se pagará por paquete, sino por artículo diferente), siempre que estén valorados en menos de 150 euros. Por ejemplo, si en el mismo paquete hay dos tipos de productos distintos, se pagará un sobrecoste de 3 euros por cada uno.

Makis Keravnos, ministro de Hacienda de la República de Chipre, ha explicado esta decisión en una intervención reciente. «A medida que el comercio electrónico se expande a escala mundial, las normas aduaneras de la UE deben ir adaptándose. La supresión de la exención obsoleta para los paquetes pequeños ayudará a apoyar a las empresas de la UE y a cerrar vías para vendedores sin escrúpulos», dijo. «Ahora tenemos que avanzar con decisión en la reforma aduanera general, que es una pieza clave del rompecabezas para que la UE sea más competitiva y segura», informó con motivo de esta decisión de la Unión Europea que a partir del próximo mes de julio impondrá una tasa a los productos de Temu o Shein cuyo valor sea inferior a 150 euros.