España es el principal mercado europeo de las plataformas chinas como Shein, AliExpress y Temu. En concreto, Shein se encuentra a la cabeza en nivel de ventas en España, sin embargo, un 56% de los españoles que usan las plataformas asiáticas han anunciado que van a reducir sus compras en ellas si se aplica la Tasa Europea a partir del 1 de julio. De esta forma, Shein resultaría ser la compañía más afectada por este nuevo arancel.

Mientras que un 19% de los consumidores asegura que buscaría alternativas de compra en plataformas europeas, un 18% mantendría sus hábitos y sólo un 8% afirma que dejaría de comprar en estas plataformas por la Tasa Europea. Por otro lado, los consumidores más jóvenes, entre 18 y 29 años, y los mayores de 60 son los que muestran una mayor sensibilidad ante esta Tasa Europea, mientras que los adultos de 30 a 34 años seguirían comprando como hasta ahora.

Así, Shein se consolida como la plataforma más utilizada entre los consumidores españoles con un 49%, seguida de AliExpress, con un 45% y Temu, con un 40% de preferencia. Principalmente, Shein destaca especialmente entre los más jóvenes, de 18 a 29 años, con más del 60%, mientras que Temu es más popular entre la población de 40 y 54 años, con más del 45% de elección, según se desprende del estudio Los consumidores españoles y las plataformas ecommerce asiáticas elaborado por el Observatorio Cetelem.

La nueva Tasa Europea para Shein

La Tasa Europea consiste en que, a partir del 1 de julio, la Unión Europea (UE) aplicará un gravamen fijo de 3 euros para cada tipo de producto a los envíos de bajo valor, inferiores a 150 euros, provenientes principalmente de China.

Por otra parte, respecto al endurecimiento de la regulación europea para proteger al consumidor, el comercio local y el medio ambiente, el 43% de los españoles se declara de acuerdo o bastante de acuerdo, frente al 31% que está en desacuerdo y un 26% que se muestra neutral, lo que refleja un respaldo mayoritario a la regulación, aunque con opiniones divididas entre la población.

Mientras que el gasto medio de los españoles en las plataformas asiáticas se concentra entre 21 y 50 euros en los grupos de 25 a 29 años y 55 a 59 años. Le sigue el gasto de 51 a 150 euros, especialmente de los 30 a 34 años y los mayores de 65, y el gasto inferior a 20 euros, sobre todo entre la población más joven de 18 a 24 años.

Caen sus previsiones en 2026 por la Tasa Europea

Shein y Temu enfrentan una desaceleración significativa en sus previsiones de crecimiento para 2026, debido principalmente a las nuevas regulaciones en la Unión Europea, que suponen una tasa de 3 euros por paquetes de comercio electrónico con un valor inferior a 150 euros a partir de julio de 2026. Otra de las causas es el arancel del 30% que ha impuesto Estados Unidos a todos los productos que provengan de China.

Según el último informe de la consultora alemana ECDB, especializada en comercio electrónico, Shein alcanzará este año 2026 un valor bruto de la mercancía (GMV, según sus siglas en inglés) de 70 millones de dólares (alrededor de 60 millones de euros), lo que supone que su ritmo de crecimiento ha caído a la mitad con respecto a 2025. Sin embargo, aunque Temu también registra una caída en sus previsiones, se situará por delante de Shein en volumen de ventas, con 82,4 millones de dólares en GMV, pero tampoco escapará al freno: su crecimiento quedará por debajo del 14%, muy lejos del 35% registrado en 2025 y del 285% alcanzado en 2024.