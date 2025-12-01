Las falsificaciones traen de cabeza al gran consumo en España, ya que desde Anged, la patronal de El Corte Inglés y Carrefour, han denunciado que marcas como Shein, Temu y Aliexpress se saltan la ley y venden productos peligrosos. Sin embargo, como ha contado a OKDIARIO Xavier Urbaneja, director del sector Protección de marca de SICPA, «hay herramientas como el pasaporte de productos que podría ayudar a evitar las falsificaciones».

«Los envíos cada vez son más pequeños y a las aduanas les resulta más difícil identificar los pequeños envíos con falsificaciones. Y una herramienta positiva para evitarlo es el Digital Product Passport (DPP), es decir, un pasaporte digital de productos, que va a empezar a implementarse pronto en Europa y que va a ser gradual en diferentes industrias. Esto va a ayudar a que al final el consumidor, cuando tenga productos en las manos, sepa que esos artículos son seguros y auténticos», ha explicado Xavier Urbaneja.

Asimismo, se espera que para 2030 esté implementado en casi todos los sectores. «El pasaporte digital de un producto es una ficha online que acompaña a cada artículo desde su diseño hasta su retirada y reciclaje. Va a ser un granito de arena más para luchar contra las falsificaciones. En concreto, en el sector textil va a empezar a implementarse en 2026, con obligatoriedad en 2027, y se espera que la implementación sea completa en todos los sectores en 2030», ha defendido.

Las falsificaciones más habituales

Desde hace años, los productos que son más falsificados siempre suelen ser los de lujo. «Hace 20 años, la industria farmacéutica y la del lujo eran las que estaban más afectadas por las falsificaciones. Es increíble la cantidad de falsificaciones que nos están llegando en otras industrias que nunca imaginaríamos que sufrirían este fenómeno», ha afirmado.

«Las industrias en las que están empezando a aparecer falsificaciones que antes no existían son la electrónica, en los productos de consumo, en los artículos industriales, en los productos de cosmética, el sector de los vinos y de las bebidas espirituosas. Ya no hay industria o sector que se escape de la falsificación», ha asegurado.

No obstante, el problema de las falsificaciones no es el único que afecta a marcas como Shein, ya que recientemente la firma de moda rápida se ha visto envuelta en otro conflicto por la venta de productos considerados como «ilegales» por la Comisión Europea.

El problema de Shein en Francia

Como consecuencia de la polémica por la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil y de armas en su web, Shein ha decidido retirar estos productos del mercado global. Sin embargo, en Francia es donde tuvo un mayor impacto este hecho y como resultado desde el Gobierno francés se va a pedir a la Justicia la suspensión de Shein durante tres meses en el país.

Esto supondría grandes pérdidas para la compañía china, ya que en tres meses podría llegar a perder más de 520 millones de euros. Además, hay que tener en cuenta que el cierre de su canal de venta coincidiría de lleno con una fecha muy señalada como es la Navidad.

De esta forma, según los últimos datos de 2024, Shein ganó 2.400 millones de dólares en ventas netas, y haciendo una media por trimestres, se trataría de unas pérdidas en tres meses de 600 millones de dólares, que se traduciría en más de 520 millones de euros.