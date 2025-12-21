El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado los servicios de vigilancia y seguridad de Adif y Adif Alta Velocidad para el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2026 y el 31 de enero de 2028, incluyendo la posibilidad de prórroga y pagará un importe de 150,28 millones de euros.

Los trabajos contemplan servicios de vigilancia y seguridad en estaciones de viajeros, terminales de mercancías, edificios técnicos y administrativos e infraestructuras ferroviarias de las distintas demarcaciones territoriales, según figura en las actas de la licitación.

La prestación de estos servicios se considera primordial para la actividad de Adif y Adif AV, dado que ambas entidades han sido designadas por el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC) como operadores críticos para los subsectores de transporte ferroviario y de transporte urbano y metropolitano.

Un contrato con seis lotes

El contrato incluye cinco de los seis lotes en los que se divide la licitación. El lote 1 corresponde a la zona Centro e incluye las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha y se ha adjudicado por 43,53 millones de euros.

El lote 2, zona Este, comprende la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia y se ha adjudicado por 27,91 millones de euros. El lote 3, encargado por 41,34 millones, cubre la zona Nordeste e incluye las comunidades autónomas de Cataluña y Aragón.

El lote 4, zona Noroeste, comprende Castilla y León, Galicia y Asturias y se ha adjudicado por 26,07 millones de euros. El lote 5 abarca la zona Norte, se ha encargado por 11,42 millones de euros e incluye el País Vasco, La Rioja, Navarra y Cantabria.

En cuanto al lote 6 (zona Sur), que comprende las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, se encuentra en fase de tramitación para su próxima adjudicación.

Los ganadores del concurso todavía no han sido desvelados, si bien en la licitación participaron las principales empresas de seguridad del país, como Prosegur, Ilunion, Transportes Blindados, Visabren, Garda, I-SEC, KUO, Sureste Seguridad, Salzillo, Secoex, Integral de Vigilancia o Grupo Control.