Hacienda lo confirma: ésta es la cantidad exacta que puedes darle a un familiar sin tener que pagar impuestos

Las transferencias entre familiares se han convertido en algo muy habitual en el día a día. Padres que ayudan a sus hijos con una mudanza, abuelos que quieren echar una mano con estudios, o simplemente el transferir una ayuda puntual entre hermanos. Sin embargo, ese gesto tan sencillo puede generar dudas: ¿hasta qué punto se puede enviar dinero a un familiar sin tener problemas con Hacienda? La respuesta no es inmediata, porque en España las donaciones están sujetas a un impuesto específico y, además, los bancos están obligados a vigilar determinadas operaciones.

Buena parte de la confusión viene de mezclar obligaciones bancarias con obligaciones fiscales. Por un lado, las entidades financieras tienen que controlar movimientos de dinero que puedan considerarse sospechosos, siguiendo la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. Por otro, el ciudadano debe declarar las donaciones cuando superan ciertos límites o cuando la operación encaja con lo que Hacienda considera una transmisión gratuita de dinero. Y lo más importante: Hacienda cruza datos con los bancos, así que un movimiento que no está declarado puede llamar la atención aunque la intención sea totalmente inocente. Lo realmente relevante es saber qué cifra marca la diferencia. No para evitar el control bancario, sino para evitar tener que pagar por una donación o recibir una sanción. Y ahí es donde entra el límite que la Agencia Tributaria aplica a las transferencias que deben declararse tanto a un familiar como a cualquier otra persona. Ya que aunque no existan cantidades prohibidas, sí hay umbrales que obligan a justificar el origen del dinero o indicar si se trata de una donación.

Cuál es el límite de Hacienda para transferencias a un familiar

La Agencia Tributaria fija un umbral claro: toda transferencia que alcance los 10.000 euros debe declararse. Este es el punto en el que la operación deja de ser un simple movimiento bancario para convertirse en un caso que Hacienda quiere tener identificado, ya sea para comprobar si hay una donación o para descartar posibles actividades irregulares.

Además, las transferencias que superan los 6.000 euros también se revisan de forma habitual. No generan una obligación automática de declarar, pero sí pueden activar un análisis adicional. El motivo es la normativa contra el blanqueo de capitales, que obliga a los bancos a mantener sistemas de monitoreo capaces de detectar comportamientos fuera de lo común. Si un usuario mueve dinero con frecuencia o recibe una cifra que no encaja con su perfil habitual, la entidad está obligada a investigarlo antes de dar la operación por válida.

Esto significa que dar dinero a un familiar no es ilegal, pero si se supera ese rango de los 6.000 euros, el banco puede pedir explicaciones y Hacienda puede interesarse por la operación. Y si la transferencia supera los 10.000 euros, entonces sí debe declararse, independientemente de si hay relación familiar o no.

Cuándo se considera donación y qué impuesto se aplica

Hacienda considera donación cualquier entrega de dinero en la que no haya una contraprestación. Basta con que una de las partes entregue la cantidad y la otra la reciba sin obligación de devolverla. En ese momento, el movimiento se somete al Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD).

Este impuesto es estatal, pero las comunidades autónomas regulan los tipos, reducciones y bonificaciones. Aunque el grado de parentesco influye mucho, la norma general es que si la transferencia tiene intención de ser una ayuda económica, debe declararse como donación mediante el modelo 651. No hacerlo puede derivar en sanciones importantes.

Las multas por no declarar una donación van desde 600 euros hasta cifras que pueden llegar al 50% del importe donado en los casos más graves. La Agencia Tributaria puede, además, imponer una amonestación pública o privada si considera que hubo ocultación deliberada.

Por eso, aunque legalmente una persona puede enviar pequeñas cantidades sin problemas, cualquier donación que supere los 3.000 euros conviene documentarla. No existe un límite exacto que marque cuándo existe obligación de pagar, porque depende de la comunidad autónoma, pero sí existe un criterio básico: si se entrega dinero sin esperar nada a cambio, es una donación y debe declararse.

Qué obligaciones adicionales existen con Hacienda

Más allá de las transferencias entre familiares, hay otras situaciones en las que el ciudadano debe cumplir obligaciones específicas:

Transferencias internacionales . Los movimientos de dinero desde o hacia el extranjero superiores a 10.000 euros deben declararse ante la Agencia Tributaria.

. Los movimientos de dinero desde o hacia el extranjero superiores a 10.000 euros deben declararse ante la Agencia Tributaria. Viajes con dinero en efectivo. Entrar o salir de España con 10.000 euros o más obliga a presentar una declaración previa ante Aduanas.

Entrar o salir de España con 10.000 euros o más obliga a presentar una declaración previa ante Aduanas. Movimientos internos en efectivo. Transportar dentro del país cantidades en efectivo que superen los 100.000 euros también requiere una declaración, incluso si no hay transferencia bancaria asociada.

Todo este conjunto de normas busca reforzar la trazabilidad del dinero y evitar que se utilice para actividades ilícitas. Para los ciudadanos que solo quieren ayudar a un familiar, no supone un problema siempre que las operaciones se documenten correctamente y se declare la donación cuando corresponda.