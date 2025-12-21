Por qué los niños de San Ildefonso cantan cada premio más de una vez

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es uno de los acontecimientos más esperados en España, y una de sus señas de identidad es que los niños de San Ildefonso repiten cada número y premio varias veces durante la transmisión. Esta práctica no es por casualidad: combina tradición, seguridad y transparencia, y permite que todos los espectadores comprendan los resultados correctamente.

La repetición de cada premio tiene el objetivo de garantizar que todos los espectadores, presentes y televidentes, puedan escuchar claramente el número y la cantidad premiada. Repetir la lectura ayuda a minimizar errores y asegura que los resultados sean comprensibles y verificables por todos los participantes.

Los niños del colegio de San Ildefonso participan en el sorteo desde el siglo XVIII, cuando se buscaba un método público y transparente para anunciar los premios. Los niños, alumnos del colegio, eran considerados imparciales y confiables, por lo que se encargaban de leer en voz alta los números y premios, asegurando que la información llegara correctamente al público.

Cada número y premio se canta primero por un niño y luego se repite por otro, mientras se giran las bolas en los bombos. Esta doble lectura permite:

Evitar errores en la pronunciación o en la asignación del premio.

Garantizar la transparencia y veracidad del sorteo.

Mantener un registro claro y oficial de cada premio otorgado.

La repetición de premios también cumple una función histórica y cultural. Forma parte del encanto del sorteo y contribuye a la emocionante atmósfera que se vive durante la lectura de El Gordo y otros premios mayores. Además, mantiene la tradición de los niños como símbolos de imparcialidad y transparencia.

Repetir cada número y premio asegura que:

Los telespectadores y oyentes puedan identificar correctamente los premios.

Los medios de comunicación registren de forma precisa los resultados.

Los participantes tengan claridad sobre si su número ha sido premiado.

Esta práctica refuerza la confianza en la transmisión pública y oficial del sorteo.

La repetición cumple una función práctica: evitar confusiones y errores durante la transmisión en directo.

Primero se lee el número.

Luego el premio.

Posteriormente, ambos se repiten, reforzando la verificación pública del sorteo.

En definitiva, la práctica de repetir cada premio varias veces combina tradición histórica, seguridad y transparencia. Gracias a ella, la Lotería de Navidad mantiene su credibilidad, emoción y carácter cultural, asegurando que cada número premiado se anuncie de manera clara, precisa y verificable para todos.