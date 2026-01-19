Shein y Temu enfrentan una desaceleración significativa en sus previsiones de crecimiento para 2026, debido principalmente a las nuevas regulaciones en la Unión Europea, que suponen una tasa de 3 euros por paquetes de comercio electrónico con un valor inferior a 150 euros a partir de julio de 2026. Otra de las causas es el arancel del 30% que ha impuesto Estados Unidos a todos los productos que provengan de China.

No obstante, desde OKDIARIO se ha consultado tanto a Shein como a Temu acerca de esta rebaja de previsiones por los nuevos aranceles, y las dos compañías han señalado que «no se van a pronunciar al respecto».

Según el último informe de la consultora alemana ECDB, especializada en comercio electrónico, Shein alcanzará este año 2026 un valor bruto de la mercancía (GMV, según sus siglas en inglés) de 70 millones de dólares (alrededor de 60 millones de euros), lo que supone que su ritmo de crecimiento ha caído a la mitad con respecto a 2025. Sin embargo, aunque Temu también registra una caída en sus previsiones, se situará por delante de Shein en volumen de ventas, con 82,4 millones de dólares en GMV, pero tampoco escapará al freno: su crecimiento quedará por debajo del 14%, muy lejos del 35% registrado en 2025 y del 285% alcanzado en 2024.

Asimismo, tanto los aranceles de EEUU como los de Europa van a suponer a Shein una serie de cambios estructurales, lo que provocará un aumento de precios y un ajuste en su expansión meteórica, con pronósticos de crecimiento anual mucho menores en comparación con años anteriores, según informes de inteligencia de mercado de finales de 2025.

Nuevos aranceles para Shein y Temu

En concreto, Donald Trump implementó aranceles significativos a productos chinos, afectando a Shein y Temu al eliminar la exención de minimis (envíos de menos de 800 dólares), imponiendo un gravamen adicional del 30%, lo que eleva drásticamente los costos para los consumidores estadounidenses y altera su modelo de negocio de precios bajos.

Mientras que Europa implementará un arancel fijo de 3 euros a partir del 1 de julio de 2026 para paquetes de menos de 150 euros de plataformas como Shein y Temu, eliminando la exención previa y buscando nivelar la competencia y combatir el fraude, aplicándose a envíos desde países extracomunitarios. Esta tasa busca frenar la competencia desleal del comercio electrónico chino, afectando a miles de pequeños envíos.

Hay que recordar que las falsificaciones también traen de cabeza al gran consumo en España, ya que desde Anged, la patronal de El Corte Inglés y Carrefour, han denunciado que marcas como Shein, Temu y Aliexpress se saltan la ley y venden productos peligrosos. Sin embargo, como ha contado a OKDIARIO Xavier Urbaneja, director del sector Protección de marca de SICPA, «hay herramientas como el pasaporte de productos que ayudaría a localizar productos peligrosos».