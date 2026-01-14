La cuesta de enero va a ser más alta para los comerciantes, sobre todo, del sector textil porque hay mucho excedente de stock como consecuencia de la falta de ventas que se ha ido arrastrando en estos meses pasados. De esta forma, se espera que el mes de enero cuente con unas rebajas muy agresivas para poder competir con las ventas de Shein y Temu. En esta ocasión, se espera que las rebajas lleguen a ser de un 60% – 70%, y de hasta un 80%, lo que supondría una de las más agresivas de los últimos años.

«Cuando la temporada funciona muy bien significa que llegamos a las rebajas con poco stock y hacemos muy poca promoción porque ya tenemos todo vendido. Sin embargo, como la temporada ha funcionado bastante mal, llegamos a las rebajas de enero con mucho stock y eso significa que tenemos que hacer muchas promociones y con precios bastante agresivos», ha explicado a OKDIARIO Eduardo Zamácola, presidente de Acotex.

«Ahora mismo, las rebajas ya están al 60% o 70%, e incluso ya hay alguna tienda con el 80%. Una auténtica barbaridad. Eso significa que van a ser muy buenas rebajas para el consumidor por los precios bajos, pero no tan buenas para el comercio», ha defendido Zamácola.

A pesar de que las rebajas van a ser de unos porcentajes muy altos, se espera un buen crecimiento del sector. «No cumplimos los márgenes, pero esperamos una buena rebaja y esperamos un crecimiento entre el 4% y el 5% con respecto al año pasado. Hay que recordar que las rebajas del año pasado fueron muy malas, que hubo caída con respecto a las de enero de 2023, por lo cual la base es baja», ha afirmado Zamácola.

Mejores ventas del textil en noviembre por el ‘Black Friday’

Asimismo, las ventas de moda se recuperaron en el mes de noviembre, cuando registraron un incremento del 5,7% respecto al mismo mes del año pasado, impulsadas por el efecto del Black Friday, que marca ya el inicio de las compras de Navidad, según se desprende de los datos del barómetro de Acotex

En concreto, las ventas en noviembre fueron buenas y han permitido cortar una racha negativa de dos meses de descensos, pero que deja el acumulado anual en -1,1%.

De esta forma y en lo que va de año, las ventas del sector textil tan sólo han registrado cifras en positivo en los meses de febrero (+1,6%), mayo (+0,2%), julio (+0,2%) y agosto (+1,5%), mientras que el resto del año ha visto como las ventas caían, sobre todo en el mes de abril, donde se desplomaron un 7,1%.

Asimismo, el sector textil se enfrentó a su peor diciembre desde la pandemia a nivel de ventas. En concreto, desde la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos de la Comunidad de Madrid (Acotex) que «las ventas en diciembre han rondado entre un 3-4% de caída, aunque se temía que incluso podía llegar a ser este descenso del 5%. Lo que hubiera supuesto alcanzar la misma caída en ventas que en la pandemia».