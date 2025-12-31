El sector textil va a enfrentar su peor diciembre desde la pandemia a nivel de ventas. En concreto, desde la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos de la Comunidad de Madrid (Acotex) se cree que «las ventas en diciembre van a rondar entre un 3-4% de caída, y se teme que incluso pueda llegar a ser este descenso del 5%. Lo que supondría alcanzar la misma caída en ventas que en la pandemia».

Uno de los principales motivos del descenso de las ventas sería el auge de las marcas low cost, o también conocidas como moda fast-food. Este es el caso de firmas Shein u otras marcas como Primark, que ofrecen unos precios muy bajos con los que a los comercios más pequeños y tradicionales no pueden competir, mientras que para las grandes cadenas del textil no suponen un reto tan grande.

«La esperanza por el momento es que, en realidad, los consumidores estén esperando para comprar a las rebajas del 7 de enero, pero desde luego esta campaña navideña está siendo un desastre», alertan desde Acotex.

Mejores ventas del textil en noviembre por el ‘Black Friday’

Asimismo, las ventas de moda se recuperaron en el mes de noviembre, cuando registraron un incremento del 5,7% respecto al mismo mes del año pasado, impulsadas por el efecto del Black Friday, que marca ya el inicio de las compras de Navidad, según se desprende de los datos del barómetro de Acotex.

En concreto, las ventas en noviembre fueron buenas y han permitido cortar una racha negativa de dos meses de descensos, pero que deja el acumulado anual en -1,1%.

La patronal textil ha calificado el pasado mes de «positivo», lo que le permite encarar con «optimismo» la Navidad. «Este repunte de ventas nos hace ser optimistas de cara a la campaña de Navidad, que confiamos sea buena y recuperar algo de las pérdidas acumuladas en el año», indican.

De esta forma y en lo que va de año, las ventas del sector textil tan sólo han registrado cifras en positivo en los meses de febrero (+1,6%), mayo (+0,2%), julio (+0,2%) y agosto (+1,5%), mientras que el resto del año ha visto como las ventas caían, sobre todo en el mes de abril, donde se desplomaron un 7,1%.

El peor octubre desde 2020

Por otro lado, el sector textil también vivió su peor mes de octubre, debido a que no se vendía aún la ropa de otoño como consecuencia del buen tiempo, una tendencia que cada vez empieza a ser más habitual. De esta forma, como indican desde la patronal del sector, Acotex, «se trata de un problema gordísimo porque desde la pandemia no levantamos cabeza y seguimos muy por debajo de los datos de 2019».

El resultado es que muchos pequeños comercios están optando por hacer rebajas muy agresivas para hacer frente a esta situación. Además, la falta de ventas en el sector textil, que ya supone una caída de un 1,8% anual, afecta principalmente a los pequeños comercios, porque los grandes almacenes sí que pueden hacer frente a este inconveniente.