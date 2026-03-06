Grifols va a ser capaz de esquivar parcialmente los efectos de la guerra entre el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y Pedro Sánchez. En concreto, uno de sus últimos productos aprobados por la Federación de Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) y que pretende comenzar a vender en el país norteamericano se produce en Alemania, según han informado a OKDIARIO fuentes de la empresa.

Se trata de Fesilty, un tratamiento pensado para «episodios agudos de sangrado en pacientes pediátricos y adultos con deficiencia congénita de fibrinógeno (DCF), incluyendo hipo- o afibrinogenemia», según explica la compañía en su propia página web.

Grifols asegura que el producto está «desarrollado y producido por Biotest», una filial «del grupo», y que este «será comercializado en EEUU por Grifols y se espera que esté disponible durante la primera mitad de 2026».

Ante esta situación, lo intuitivo sería pensar que la venta de Fesilty en la nación norteamericana podría verse afectada por los conflictos entre Trump y Sánchez, especialmente después de que el presidente estadounidense amenazara al español con romper relaciones comerciales por su falta de apoyo en la guerra de Irán.

Sin embargo, fuentes de la empresa aseguran a este periódico que «los productos desarrollados por Biotest se producen y se comercializan desde Alemania; por lo tanto, su distribución no se vería afectada si se materializara un veto comercial sólo con España».

En términos generales, la empresa no contempla que este conflicto comercial vaya a impactar en su negocio. Según las mismas fuentes, su «actividad en el mercado estadounidense se articula principalmente a través de estructura productiva y regulatoria propia en EEUU, no mediante exportaciones directas desde España».

Grifols en EEUU

Esto quiere decir que la actividad estadounidense de Grifols es «autosuficiente» en términos generales. Su «estructura verticalmente integrada reduce las dependencias transfronterizas», mientras que sus «instalaciones con autorizaciones regulatorias equivalentes» les aseguran «la flexibilidad necesaria para adaptar la producción entre distintos centros sin afectar» a la capacidad operativa de la empresa.

Por otro lado, Grifols cuenta con una «diversificada cadena de suministro» que «contribuye a garantizar la continuidad del servicio y minimizar cualquier posible impacto» en sus operaciones, algo que mantiene sus compromisos «con pacientes, profesionales sanitarios y sistemas de salud en todos los mercados» en los que está presente.

Por otro lado, la FDA sólo deja producir en EEUU medicinas derivadas del plasma con material recogido en suelo estadounidense, una condición que ya obligaba a la empresa a tener en cuenta estas limitaciones.

Veto de Trump

Según los datos del Ministerio de Economía y Comercio analizados por OKDIARIO, los fabricantes de medicamentos y de los cargadores de vehículos eléctricos serán los más perjudicados por la guerra comercial entre Pedro Sánchez y Donald Trump.

Con datos de 2025, España vende productos farmacéuticos al país norteamericano por un montante de 1.265 millones de euros. De ellos, la mayor partida es la de «medicamentos al por menor», que roza los 700 millones de euros anuales.

Por otro lado, las exportaciones españolas de «aparatos y material eléctricos» ascienden a 1.765 millones de euros, siendo este el apartado más cuantioso de todas las ventas de España a EEUU. No obstante, la partida más importante es la de «transformadores eléctricos», que ascendió a casi 1.000 millones.