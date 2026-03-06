La propuesta de Ley de Aceleración Industrial de Bruselas incluye a algunos productos procedentes de países extracomunitarios dentro de la marca de origen europeo (Union origin). En concreto, de salir adelante lo propuesto en la actualidad, aquellos bienes de naciones con los que se mantiene un acuerdo de libre comercio podrían cobijarse bajo este paraguas en los mercados de Europa.

Este planteamiento ha provocado el rechazo de algunos sectores, que cuestionan la forma en la que Bruselas está definiendo la marca origen europeo. Es el caso del sector del acero, que ha mencionado este tema entre las objeciones a la propuesta de ley europea.

En concreto, la directora general de la Unión Nacional de Empresas Siderúrgicas (Unesis), Carola Hermoso, ha asegurado que las compañías que representa consideran «que la definición de Union origin incluida en la propuesta es excesivamente laxa».

El problema con el origen europeo

«El hecho de que se considere equivalente al origen de la Unión el contenido procedente de terceros países con los que la UE mantiene acuerdos de libre comercio desvirtúa el propio concepto de origen europeo y reduce significativamente el impacto real que estas medidas podrían tener en el fortalecimiento de la base industrial europea», advierte la profesional.

Es decir, aquellos productos procedentes de países que tengan un acuerdo de libre comercio con la UE podrán acogerse a la marca. Y esto sucede en un momento en el que los Veintisiete se encuentran en un momento de clara expansión comercial.

Son sonados los acuerdos con los países del Mercosur y con la India. De hecho, el primero de ellos ya es enormemente polémico por los posibles efectos que puede acarrear al sector agrícola y ganadero. Esto ha provocado numerosas manifestaciones de los trabajadores del campo, tanto en España como en el resto de Europa.

Otras objeciones del sector del acero

No obstante, esta no es la única objeción que el sector del acero hace a la propuesta de Ley de Aceleración Industrial. En términos generales, Unesid «valora positivamente la intención de la Comisión Europea de reforzar la base industrial europea y acelerar la descarbonización de los sectores estratégicos a través del nuevo Industrial Accelerator Act».

No obstante, el sector del acero cree «que la propuesta presenta algunas carencias importantes que deberían abordarse durante su tramitación legislativa». «No nos parece una buena señal que el acero haya quedado fuera de los requisitos de preferencia europea previstos en la propuesta», aseguran.

«Este enfoque limita el potencial impacto del instrumento, ya que una preferencia europea aplicada también al acero permitiría generar un efecto tractor a lo largo de toda su cadena de valor, beneficiando a múltiples sectores industriales y reforzando la resiliencia de las cadenas de suministro europeas», advierten.

«Por ello, el sector siderúrgico europeo espera que durante el proceso legislativo el Parlamento Europeo y el Consejo refuercen estos elementos clave, para que el futuro reglamento contribuya de manera más efectiva a impulsar la demanda de materiales industriales producidos en Europa y a consolidar la competitividad de la industria europea en un contexto global cada vez más complejo», sentencia Hermoso.