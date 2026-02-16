China ha aumentado la presión sobre plataformas como Shein o Temu para que compartan la información interna con el Gobierno de Pekín. Así consta en una ordenanza del regulador estatal del mercado, la cual establece que estas aplicaciones deben «cooperar» con «los departamentos de supervisión del mercado y administración del ciberespacio» y establecer «mecanismos de trabajo sólidos para la transferencia de información, la realización de consultas y evaluaciones conjuntas».

Se trata de la publicación de las nuevas «medidas para la supervisión y gestión de las reglas para las plataformas de comercio en línea» elaborada por dos instancias estatales. Éstas «tienen como objetivo regular la formulación, modificación e implementación de las reglas de las plataformas de comercio en línea», según el regulador.

No obstante, la realidad es que la nueva normativa incrementa la presión en China sobre empresas como Shein, Temu o Alibaba. Y todo esto bajo la excusa de «proteger los derechos e intereses legítimos de todas las partes involucradas en las transacciones en línea».

Para ello, Pekín ha decidido «endurecer y solidificar aún más las responsabilidades de las plataformas». Para ello, ha definido de forma específica unas nuevas «responsabilidades y obligaciones» que «deben cumplir en el proceso de formulación, revisión e implementación de sus normas» internas.

«Las medidas estipulan las obligaciones en áreas como la divulgación de información, la solicitud de opinión pública, el establecimiento de períodos de transición y el establecimiento de canales de apelación», explica el regulador. Además, «exigen que establezcan y mejoren los mecanismos de comunicación y consulta sobre asuntos importantes relacionados con las normas y para la resolución de disputas transaccionales».

Por otro lado, los cambios también «detallan los requisitos específicos que deben cumplir «para garantizar la seguridad de la información, la red y los datos, y proteger los derechos e intereses legítimos de las empresas y los consumidores». Eso sí, no de cara al Gobierno.

En este apartado, se obliga a las empresas a definir «claramente las cláusulas de seguridad de la información en sus normas», a especificar las normas si «manejan información personal» y «prohíben explícitamente que utilicen esas normas para restringir irrazonablemente las actividades comerciales independientes de las empresas dentro de la plataforma».

En este último asunto, Pekín ha vetado la posibilidad de que los comercios online impongan a los proveedores «tarifas y sanciones irrazonables o pagos por daños y perjuicios». Con todo, el último punto es el que llama más la atención.

China presiona a Shein y Temu

Así, en el último apartado, el regulador del mercado chino establece que se debe mejorar «la cooperación policial» y la comunicación con las autoridades. Por ello, las nuevas medidas permiten al Gobierno «conversaciones con el personal pertinente de la plataforma, exigiéndoles que expliquen la situación y tomen medidas correctivas». Es decir, no sólo se dirigirán a los responsables, sino que también podrán interpelar a los empleados.

«Las medidas abogan por la cogobernanza social, incentivando a las plataformas a publicar informes de cumplimiento sobre sus normas, realizar autoevaluaciones de cumplimiento de forma proactiva o recurrir a terceros para que realicen verificaciones de cumplimiento», sentencia el regulador.