La tasa europea que va a suponer un incremento de 3 euros a los paquetes de menos de 150 euros, pero ese dinero va a tener también un impacto directo en los bolsillos de los consumidores. En concreto, según datos de la Comisión Europea, en 2024, llegaron a la Unión Europea aproximadamente 4.600 millones de artículos desde China con un valor inferior a 150 euros, lo que equivale a unos 12 millones de paquetes diarios, que provienen de plataformas como Shein, Temu y Aliexpress.

De esta forma, haciendo cuentas, la nueva tasa tendrá un sobrecoste de 13.800 millones para los clientes europeos de Shein, Temu y AliExpress en 2026. Mientras que en el caso de España, nuestro país recibe cada año unos 180 millones de envíos de este tipo, lo que hará que la factura final para los consumidores en 2026 alcance un sobrecoste de 540 millones de euros anuales.

Caída de previsiones para 2026

Shein y Temu enfrentan una desaceleración significativa en sus previsiones de crecimiento para 2026, debido a la tasa de 3 euros de la Unión Europea por paquetes de comercio electrónico con un valor inferior a 150 euros, y que se va a aplicar a partir de julio de 2026. Otra de las causas es el arancel del 30% que ha impuesto Estados Unidos a todos los productos que provengan de China.

No obstante, desde OKDIARIO se ha consultado tanto a Shein como a Temu acerca de esta rebaja de previsiones por los nuevos aranceles, y las dos compañías han señalado que «no se van a pronunciar al respecto».

Según el último informe de la consultora alemana ECDB, especializada en comercio electrónico, Shein alcanzará este año 2026 un valor bruto de la mercancía (GMV, según sus siglas en inglés) de 70 millones de dólares (alrededor de 60 millones de euros), lo que supone que su ritmo de crecimiento ha caído a la mitad con respecto a 2025. Sin embargo, aunque Temu también registra una caída en sus previsiones, se situará por delante de Shein en volumen de ventas, con 82,4 millones de dólares en GMV, pero tampoco escapará al freno: su crecimiento quedará por debajo del 14%, muy lejos del 35% registrado en 2025 y del 285% alcanzado en 2024.

Los aranceles de Europa destrozan a Shein

Shein se encuentra a la cabeza en nivel de ventas en España, sin embargo, un 56% de los españoles que usan las plataformas asiáticas han anunciado que van a reducir sus compras en ellas si se aplica la Tasa Europea a partir del 1 de julio. De esta forma, Shein resultaría ser la compañía más afectada por este nuevo arancel.

Mientras que un 19% de los consumidores asegura que buscaría alternativas de compra en plataformas europeas, un 18% mantendría sus hábitos y sólo un 8% afirma que dejaría de comprar en estas plataformas por la Tasa Europea. Por otro lado, los consumidores más jóvenes, entre 18 y 29 años, y los mayores de 60 son los que muestran una mayor sensibilidad ante esta Tasa Europea, mientras que los adultos de 30 a 34 años seguirían comprando como hasta ahora.