Adiós al iPhone de siempre: lo que llega en 2026 lo va a cambiar todo y es una revolución tecnológica

Apple prepara una revolución con los nuevos iPhone que se presentarán el próximo mes de septiembre de 2026. Según se ha filtrado desde Estados Unidos, la compañía americana líder en el mercado planea que sus nuevos terminales tengan conexión por satélite automática para que los usuarios nunca se queden sin cobertura gracias a un nuevo módem Apple C2. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los nuevos iPhone que verán la luz el próximo 2026.

Apple prepara cambios importantes con el nuevo iPhone Pro 18, que saldrá a la luz el próximo septiembre de 2026. Además de los nuevos teléfonos plegables tipo Flip que desde Cupertino tienen en mente para sacar al mercado en los próximos meses, desde California también planean una gran novedad para la presentación de los nuevos dispositivos y es introducir un nuevo chip que haga que el terminal tenga conexión vía satélite para que nunca se queden sin cobertura.

Según ha filtrado Fixed Focus Digital en Weibo, el nuevo iPhone Pro 18 tendrá incorporado un nuevo chip C2 con soporte para conectividad 5G vía satélite gracias al estándar NR‑NTN (New Radio – Non‑Terrestrial Networks). Esto hará que los nuevos iPhone a partir de 2026 se puedan conectar con satélites como si fueran antenas móviles lejanas. Esto pondría fin al problema de la cobertura que han tenido los teléfonos móviles desde tiempos inmemoriales.

Apple y las novedades con iPhone en 2026

Y, ¿cómo afectará esto al usuario de iPhone? Si finalmente se acaba confirmando este nuevo avance, a partir del año 2026 los usuarios del iPhone Pro 18 podrán tener cobertura en lugares en los que antes era impensable tenerla. Por ejemplo, cuando hagan una ruta por montañas en las que antes era muy difícil tener señal. A partir de ahora, este nuevo módem C2 hará que los teléfonos se puedan conectar a las antenas vía satélite, pudiendo recibir llamadas o mensajes.

Apple lleva años trabajando en esta práctica desde que introdujera en los iPhone 14 la opción de Emergency SOS, que actúa vía satélite, y que permite recibir mensajes, seleccionar la opción Busca y conseguir asistencia en carretera gracias a Globalstar, un sistema que necesita de cielos despejados para poder dar señal al teléfono en situaciones urgentes. Este cambio, que llega para 2026, acabará con todos estos problemas, ya que, cuando el móvil se quede sin cobertura, se ‘agarrará’ a un satélite para proporcionar señal al dispositivo.

La nueva hornada de iPhone llegará en septiembre de 2026, cuando se presenten el iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone plegable. Entre el mes de marzo o abril verá la luz el nuevo iPhone 18. Todos ellos presentarán grandes novedades que tendrán que ver con la cámara principal, que apunta a ser de 48 megapíxeles con apertura variable. Las pantallas de todos estos dispositivos serán de 6,3 pulgadas a 120 Hz y otras de las grandes novedades que se esperan tienen que ver con un aumento de rendimiento y mayor consumo energético.

En lo que respecta a los precios, el nuevo iPhone Pro Max tendrá un valor de alrededor de 1.500 euros. El iPhone 18 se moverá en una horquilla de entre 950 y 1.000 euros, mientras que el iPhone 18 Pro costará sobre los 1.400 euros. Cerca de 2.000 euros apunta a costar el nuevo iPhone plegable que en los próximos meses sacará Apple y que será su gran apuesta para este 2026.