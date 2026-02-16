El iPhone 17e vuelve a filtrarse y su lanzamiento podría ser inminente

El iPhone 17e ha vuelto a aparecer en escena tras una nueva filtración que confirma que su presentación podría estar a la vuelta de la esquina. Después de semanas de rumores y de que se hablara incluso de futuras generaciones, ahora todo apunta a que el modelo más “asequible” de la gama actual está listo para debutar. Y lo haría con cambios interesantes respecto a su predecesor.

Qué sabemos del iPhone 17e antes de su presentación

Según las últimas informaciones, el iPhone 17e mantendría la filosofía de ofrecer gran parte de la experiencia de los modelos superiores, pero ajustando ciertos elementos para contener el precio. La estrategia no es nueva para Apple, que ya dio un golpe sobre la mesa con anteriores versiones “e”, pensadas para quienes quieren entrar en su ecosistema sin pagar lo que cuesta un modelo Pro.

En esta ocasión, el iPhone 17e podría apostar por el mismo procesador que el iPhone 17 estándar, aunque con alguna limitación en la GPU. Esto permitiría mantener un rendimiento muy alto en el día a día, tanto en tareas exigentes como en juegos, pero diferenciando claramente el dispositivo dentro de la gama.

Uno de los puntos que más interés despierta es la pantalla. Las filtraciones hablan de un panel OLED de 6,1 pulgadas, con una tasa de refresco de 60 Hz. Puede parecer muy conservador en pleno 2026, pero encaja con la idea de mantener el precio contenido. Aun así, la calidad de imagen, brillo y calibración suelen ser argumentos sólidos en este tipo de dispositivos.

En cuanto a fotografía, el iPhone 17e podría incorporar una única cámara trasera de 48 mpx, heredada de modelos superiores. No contaría con teleobjetivo ni con sistemas avanzados como los Pro, pero sí ofrecería un salto notable frente a generaciones anteriores en fotografía nocturna y detalle.

Un diseño continuista pero con matices

El iPhone 17e seguiría la línea marcada por la generación actual. Bordes planos, marcos de aluminio y parte trasera de cristal. No se esperan cambios radicales, aunque sí nuevos colores que lo diferencien ligeramente del resto de la familia.

La gran duda está en el frontal. Algunas fuentes apuntan a que mantendría la Isla Dinámica, mientras que otras sugieren que podría prescindir de ella para abaratar costes. Si finalmente la integra, sería un argumento potente para quienes buscan una experiencia visual más moderna sin irse a los modelos más caros.

Otro aspecto relevante será la batería. Aunque no se han filtrado cifras concretas, todo indica que el iPhone 17e ofrecerá una autonomía similar a la del modelo estándar, apoyado por la eficiencia del nuevo chip. Aquí, como viene siendo habitual, el equilibrio entre hardware y software jugará a su favor.

Precio y posicionamiento del iPhone 17e

El precio será clave en el éxito del iPhone 17e. Si mantiene una cifra cercana a la generación anterior, podría convertirse en uno de los superventas del año. Muchos usuarios buscan un iPhone actual, con varios años de actualizaciones por delante, pero sin tener que dar el salto a los modelos más caros.

En un mercado donde los móviles superan con facilidad los 1.000 euros, el iPhone 17e puede posicionarse como la puerta de entrada más equilibrada al catálogo de la marca. Especialmente para quienes valoran la estabilidad del sistema, la integración con otros dispositivos y la garantía de soporte a largo plazo.