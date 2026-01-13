Pequeñito, pero matón: el iPhone 16e hunde su precio y te va a durar muchos años

Llevas tiempo queriendo cambiar de teléfono móvil, pero, o las prestaciones no acompañan o los precios son excesivos. Encontrar el equilibrio es difícil, sobre todo si quieres dar el salto a Apple. Pero hay excepciones como la del iPhone 16e, un teléfono a precio accesible, que viene con cámara de 48 MP, Apple Intelligence, el chip A18 y un descuento que lo deja en solo 549 €.

Un teléfono móvil de Apple que es barato, pero no se siente como tal. Si buscas un terminal perfecto para tu frenético día a día, con el que poder echar fotos, jugar o hacer gestiones de trabajo. Es para ti.

Por qué lo recomendamos

La pantalla Super Retina de 6,1 pulgadas es muy nítida y se ve genial en cualquier parte.

El Chip A18 que trae es el mismo que los modelos principales, con la IA de Apple y una potencia brutal.

Su cámara trasera de 48 MP tiene estabilización óptica: graba vídeo como una profesional.

La batería aguanta hasta 26 horas de vídeo ininterrumpidas y sin cargar.

Comprar en Fnac por ( 709 € ) 549 €

iPhone 16e

Si en algo ha acertado Apple con el iPhone 16e es en que, a pesar de ser mucho más barato, no se siente como tal. No parece una versión recortada del resto de la gama 16 porque viene con el chip A18, lo que implica buen rendimiento y máxima eficiencia hagas lo que hagas, además de las funciones de IA de Apple, que te hacen la vida mucho más fácil. Su rendimiento es increíble incluso en grandes videojuegos, pero su cámara de 48 MP lo es aún más: tiene teleobjetivo x2, consigue muy buenos resultados de noche y graba vídeo a una calidad de cine con la que exprimirás hasta el último de sus 128 GB de memoria. Además, es un modelo que maximiza la eficiencia gracias a su tecnología puntera, lo que hace que su autonomía sea mucho mayor que la de la mayoría de teléfonos modernos.

Todo esto lo convierte en un teléfono perfecto si buscas un móvil que sea rápido, fiable y duradero; pero sobre todo, que no te deje tirado cuando estás fuera de casa durante muchas horas y no tienes cargador. Va como la seda.

Esto opinan quienes lo tienen

La autonomía que tiene, las prestaciones que brinda y, sobre todo, la relación calidad/precio con la que cuenta. Eso es lo que más gusta a los usuarios que tienen este teléfono móvil. Puedes comprobarlo con las reseñas que hemos recopilado:

«Muy buena duración de la batería, móvil preparado para IA de Apple con duración de varios años en actualizaciones del sistema.»

«Buen móvil, cumple con las expectativas a no tan tan elevado precio.»

«Apple no falla, muy buen telefono, buena autonomía.»

En Fnac, además de esta oferta, tienes la opción de financiar la compra en 20 cuotas, además de poder recibirlo en tan solo 24 horas directamente en tu domicilio. ¡Te lo ponen tan fácil como pueden!

