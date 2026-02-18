iOS 26.4 mejora el Punto de acceso personal del iPhone con un control de datos más claro

He probado la recién estrenada beta 1 de iOS 26.4 en mi iPhone Air y hay un cambio interesante en el Punto de acceso personal que puede resultar muy práctico para quienes lo utilizan con frecuencia. No se trata de una función completamente nueva, sino de una mejora que aporta algo que muchos echábamos en falta, más claridad sobre el consumo de datos cuando compartimos internet.

Más claridad en el uso de datos del Punto de acceso personal

Hasta ahora, al activar el Punto de acceso personal en el iPhone, era posible consultar el uso total de datos, pero no siempre quedaba claro qué dispositivo estaba tirando realmente de la conexión. Con iOS 26.4, Apple reorganiza esta sección e introduce un desglose más comprensible dentro del apartado “Uso de datos”.

En la beta 1 de iOS 26.4, al entrar en Ajustes y acceder a Punto de acceso personal, aparece un acceso directo a “Uso de datos”. Al tocarlo, el sistema muestra los dispositivos identificados que se han conectado y, además, un bloque separado para “Otros dispositivos”.

Esto significa que si conectas tu Mac, un iPad u otro equipo con nombre reconocido, podrás ver su consumo de manera individual. El resto de conexiones que no se identifiquen de forma específica se agrupan en un apartado general.

Es un cambio sencillo, pero mejora mucho la comprensión de lo que está ocurriendo. Cuando compartes internet desde el iPhone, especialmente si lo haces como solución puntual para trabajar fuera de casa o cuando falla la red fija, tener una visión más clara del reparto de datos ayuda a entender cómo se gestionan los datos.

Sí, es un pequeño ajuste con impacto real

Muchos usuarios utilizan el iPhone como router improvisado en aeropuertos, trenes, cafeterías o incluso en casa ante una incidencia. En esos casos, es habitual conectar varios dispositivos y perder la referencia de cuál está consumiendo más.

Con iOS 26.4, el nuevo enfoque del Punto de acceso personal permite identificar de forma más intuitiva qué equipo está usando la conexión y cuánto aproximadamente. No es una herramienta avanzada de gestión de red, ni sustituye a un router profesional, pero sí aporta un control básico que hasta ahora no estaba tan claro.

Apple mantiene, además, el aviso de que puede haber diferencias entre el consumo que muestra el iPhone y el que registra el operador, algo habitual cuando se desactiva el punto de acceso y se consolida el uso real.

Una mejora coherente con la filosofía de Apple

iOS 26.4 no cambia el funcionamiento general del Punto de acceso personal. Siguen presentes opciones como “Permitir a otros conectarse”, la gestión de la contraseña Wi-Fi o el ajuste para maximizar la compatibilidad. Lo que sí cambia es la manera en la que se presenta la información.

En lugar de añadir gráficos complejos o estadísticas técnicas, Apple opta por un sistema más directo y comprensible para cualquier usuario. El resultado es una experiencia más clara, especialmente para quienes dependen del iPhone como herramienta de trabajo o como respaldo de conectividad.

Habrá que ver si en futuras betas iOS 26.4 amplía todavía más esta sección con estadísticas por periodos o históricos de consumo. Por ahora, esta novedad demuestra que incluso en funciones veteranas siempre hay margen para mejorar detalles que, en el uso real, marcan la diferencia.