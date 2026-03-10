Ocultar mi correo electrónico de iCloud+: qué es y por qué cada vez más usuarios lo utilizan

Cada vez dejamos nuestro correo electrónico en más sitios: tiendas online, newsletters, apps, concursos o plataformas de streaming. El problema es que muchas veces esa dirección acaba circulando más de lo que nos gustaría. Aquí entra en juego Ocultar mi correo electrónico de iCloud+, una función pensada para añadir una capa extra de privacidad sin complicar el uso del correo.

Cómo funciona Ocultar mi correo electrónico de iCloud+

La idea es bastante sencilla, en lugar de dar tu dirección real, Apple crea una dirección aleatoria que actúa como intermediaria. Los mensajes llegan igualmente a tu bandeja de entrada, pero el servicio con el que te registraste nunca ve tu correo verdadero.

Cuando utilizas Ocultar mi correo electrónico de iCloud+, el sistema genera automáticamente una dirección única y aleatoria que termina en el dominio de Apple. Por ejemplo, algo como [email protected] .

Esa dirección funciona como un puente. Cuando alguien envía un mensaje a ese correo, Apple lo reenvía automáticamente a tu dirección real. Para ti el proceso es totalmente transparente: recibes el correo como siempre, pero el remitente no conoce tu email auténtico.

Lo interesante es que puedes crear tantas direcciones como necesites. Por ejemplo, una para compras online, otra para registrarte en una app o incluso una distinta para probar un servicio nuevo sin comprometer tu correo principal. Además, si una de esas direcciones empieza a recibir spam o mensajes no deseados, puedes desactivarla en segundos desde los ajustes de iCloud.

Por qué esta función es importante para la privacidad

El correo electrónico se ha convertido en una de las principales puertas de entrada para publicidad, spam e incluso filtraciones de datos. Muchas plataformas almacenan los emails de sus usuarios y, en algunos casos, esos datos pueden terminar en bases de datos comerciales o filtraciones.

Con Ocultar mi correo electrónico de iCloud+, tu dirección real nunca se comparte con esas plataformas. Esto reduce considerablemente el riesgo de que acabe circulando por internet.

También ayuda a evitar campañas de marketing agresivas. Si una tienda online empieza a enviar demasiados correos promocionales, basta con desactivar esa dirección oculta y los mensajes dejarán de llegar. Es una forma muy práctica de recuperar el control sobre quién puede escribirte y quién no.

Dónde puedes usar Ocultar mi correo electrónico

Esta función está integrada en varios puntos del ecosistema de Apple. Por ejemplo, aparece automáticamente cuando utilizas “Iniciar sesión con Apple” en muchas aplicaciones y páginas web. En ese momento puedes elegir si quieres compartir tu correo real o usar una dirección oculta generada por el sistema.

También puedes crear direcciones manualmente desde los ajustes de iCloud en el iPhone, iPad o Mac. Desde ahí es posible ver todas las direcciones que has generado, etiquetarlas o eliminarlas cuando ya no las necesites. Esto resulta útil para organizar registros online o separar diferentes servicios.

Un pequeño extra incluido en iCloud+

La función Ocultar mi correo electrónico de iCloud+ forma parte de la suscripción iCloud+, que Apple ofrece como ampliación de su servicio de almacenamiento en la nube.

Además de más espacio en iCloud, este plan incluye herramientas orientadas a la privacidad, como retransmisión privada de iCloud o dominios de correo personalizados.

Aunque pueda parecer un detalle menor, la posibilidad de ocultar tu correo real es una de esas funciones que, una vez que empiezas a utilizarla, resulta difícil abandonar. Sobre todo si quieres evitar el spam y tener un mayor control sobre tu identidad digital.