La personalización de WhatsApp da un giro radical: colores ocultos, iconos secretos y un posible plan de pago

WhatsApp vuelve a ser noticia, esta vez no por una polémica de privacidad ni por cambios en los estados, sino por algo que millones de usuarios llevaban tiempo esperando, una personalización real y profunda de la app. La personalización de WhatsApp podría dar un salto importante en los próximos meses, cambiando por completo la forma en la que vemos la aplicación cada día.

Personalización total más allá del modo oscuro

Hasta ahora, las opciones eran bastante limitadas, fondo de pantalla en los chats y poco más. Sin embargo, la nueva beta para Android deja entrever que WhatsApp está trabajando en un sistema mucho más avanzado. Según la información publicada por WABetaInfo, la aplicación está desarrollando nuevas opciones para cambiar colores de acento, iconos y elementos visuales internos que transformarían la experiencia completa de uso.

Asimismo detalla que se han detectado hasta 14 nuevos estilos de icono para la app, algunos con colores sólidos como azul, rosa o naranja, y otros con diseños más llamativos. Además, también se han identificado múltiples tonos para modificar el color principal de la interfaz, lo que afectaría a botones, pestañas y otros elementos visibles dentro de la aplicación.

Colores, iconos y una identidad propia

Uno de los aspectos más interesantes es la amplia paleta de colores que estaría en pruebas. Se habla de casi una veintena de opciones diferentes, incluyendo azul real, coral, púrpura, rojo o amarillo dorado. Esto permitiría que la personalización de WhatsApp deje de ser anecdótica y pase a tener un impacto visual claro en el día a día.

Poder abrir la aplicación y encontrarte con una interfaz distinta al clásico verde cambia la percepción por completo. No es solo una cuestión estética, sino también de identidad digital. Cada usuario podría adaptar la app a su estilo, algo que hasta ahora no era posible sin recurrir a soluciones externas.

Este movimiento acerca a WhatsApp a lo que ya hacen otras plataformas sociales, donde la experiencia visual se adapta más al gusto personal. En una aplicación que usamos durante horas cada semana, estos pequeños detalles pueden marcar la diferencia.

La gran pregunta: ¿será de pago?

Aquí aparece el punto más delicado. Todo apunta a que estas opciones avanzadas de personalización de WhatsApp podrían estar vinculadas a un futuro plan premium. Es decir, las funciones básicas seguirían siendo gratuitas, pero los cambios estéticos más avanzados podrían requerir suscripción.

No hay confirmación oficial sobre precios ni fechas, pero la estrategia encaja con la tendencia actual del sector. Muchas aplicaciones mantienen su núcleo gratuito y monetizan características adicionales, especialmente aquellas relacionadas con personalización o mejoras visuales.

Esto abre un debate interesante, ¿estarían los usuarios dispuestos a pagar por cambiar colores e iconos? Puede parecer un detalle menor, pero cuando se trata de la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, cualquier modificación tiene un impacto masivo.

Cuándo podrían llegar los cambios

Por ahora, estas funciones están en fase de desarrollo dentro del programa beta de Android. Eso significa que no todos los usuarios pueden acceder a ellas y que aún podrían modificarse antes de su lanzamiento definitivo.

Lo que está claro es que la personalización de WhatsApp ya no es una simple posibilidad. La compañía está trabajando activamente en ello y podría estar preparando uno de los cambios visuales más relevantes de los últimos años. Y tratándose de WhatsApp, cualquier ajuste puede convertirse en tendencia en cuestión de días.