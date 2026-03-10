Las nuevas burbujas de WhatsApp cambiarán por completo el aspecto de los chats

WhatsApp sigue afinando el aspecto de su aplicación con pequeños cambios que, aunque puedan parecer sutiles, terminan transformando la experiencia de uso. La última novedad detectada en desarrollo tiene que ver con algo que vemos constantemente cuando utilizamos la app: las burbujas de los mensajes dentro de las conversaciones. Con este cambio, WhatsApp apuesta por un diseño más moderno y visualmente agradable.

Burbujas de mensaje actualizadas

La nueva interfaz introduce burbujas de mensaje completamente redondeadas, con esquinas más suaves y una forma ligeramente más alta que la actual. Este cambio hace que los mensajes tengan un aspecto más parecido a una cápsula o “píldora”, lo que da a la conversación una sensación más ligera y contemporánea.

Según ha descubierto el portal especializado WABetaInfo, este rediseño ha comenzado a aparecer en la versión WhatsApp beta para Android 2.26.10.2, disponible a través de Google Play. Por ahora, solo algunos usuarios que prueban las versiones beta pueden ver este nuevo aspecto dentro de sus chats.

Cómo cambia el diseño de los mensajes en WhatsApp

Hasta ahora, las burbujas de mensajes de WhatsApp tenían un diseño bastante angular. Sus esquinas eran más marcadas y el formato general era más rectangular, lo que daba a las conversaciones un aspecto más compacto y estructurado.

Con el nuevo rediseño, las burbujas pasan a ser mucho más redondeadas. El radio de las esquinas aumenta de forma notable, lo que suaviza el conjunto de la interfaz. Todos los tipos de mensajes adoptan este estilo, ya sean textos, encuestas, eventos o imágenes.

El resultado es una conversación visualmente más limpia y actual. Al eliminar los bordes más rígidos y apostar por un diseño uniforme, WhatsApp busca que los chats resulten más agradables de leer y recorrer.

Las fotos y vídeos también cambian de apariencia

Uno de los cambios más llamativos afecta a los contenidos multimedia. En el diseño actual, las imágenes y los vídeos suelen aparecer dentro de una burbuja tradicional que enmarca el contenido.

Con la nueva interfaz, esos elementos dejan de estar encerrados en un marco clásico. En su lugar, las propias imágenes y vídeos adoptan la forma de la burbuja redondeada, integrándose directamente en la conversación.

Este cambio hace que el contenido multimedia destaque más y se integre mejor en el flujo del chat. En lugar de parecer un elemento separado, ahora forma parte de la conversación de una forma mucho más natural.

La excepción en los chats de grupo

Aun así, el nuevo diseño incluye algunas excepciones. En los chats de grupo, los mensajes multimedia recibidos seguirán mostrando una pequeña sección en la parte superior que indica el nombre del remitente.

Además, si una foto o un vídeo ha sido reenviado desde otra conversación, WhatsApp también mantiene ese encabezado informativo en la parte superior del mensaje. Este detalle permite identificar fácilmente el origen del contenido.

En los chats individuales, en cambio, las imágenes y vídeos aparecerán sin ningún marco adicional siempre que no sean mensajes reenviados. En los grupos, solo los contenidos multimedia que envíes tú y que no hayan sido reenviados se mostrarán completamente sin marco.

Un rediseño que busca modernizar la app

Este cambio forma parte de una serie de ajustes visuales que WhatsApp lleva tiempo introduciendo para modernizar su interfaz. Aunque no altera las funciones principales de la aplicación, sí mejora la estética general y puede hacer que la lectura de los mensajes resulte más cómoda.

Las burbujas completamente redondeadas crean un aspecto más suave y menos recargado. Esto puede facilitar el desplazamiento por las conversaciones y hacer que el contenido destaque de forma más clara.

Por ahora, esta nueva apariencia solo está disponible para algunos usuarios de la beta de WhatsApp en Android. La compañía está desplegando el cambio de forma progresiva, por lo que durante las próximas semanas más testers podrán probar este rediseño antes de que llegue a la versión estable.