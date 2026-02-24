WhatsApp permitirá programar mensajes: así funcionará la nueva opción filtrada en iOS

La posibilidad de programar mensajes en WhatsApp es una de esas funciones que los usuarios llevan años reclamando. Hasta ahora, quien quería enviar un texto a una hora concreta tenía que recurrir a atajos en iOS, aplicaciones externas o trucos poco intuitivos. Eso está a punto de cambiar según lo que se ha descubierto en una versión beta de la app para iPhone.

La programación de mensajes en WhatsApp ya está en pruebas

Según ha revelado el portal especializado WABetaInfo, la aplicación propiedad de Meta está trabajando en esta característica dentro de la beta 26.7.10.72 para iPhone. La filtración confirma que la programación de mensajes en WhatsApp será una función nativa y no dependerá de herramientas de terceros.

La información procede de la versión beta de WhatsApp para iOS distribuida a través de TestFlight. En esta compilación se han detectado referencias internas y elementos de interfaz que apuntan claramente a la futura integración de los mensajes programados.

De esta manera, el usuario redactaría un mensaje dentro de un chat individual o grupal y, antes de enviarlo, podría seleccionar fecha y hora concretas. A partir de ese momento, el mensaje quedaría pendiente y se enviaría automáticamente cuando llegue el momento indicado.

Además, la filtración señala que habrá una sección específica dentro de la información del chat donde se podrán consultar los mensajes programados. Desde ahí sería posible editarlos o cancelarlos antes de que se envíen. Es decir, no se trata de un simple temporizador oculto, sino de un sistema gestionable.

Una función muy pedida durante años

Que WhatsApp incorpore la programación de mensajes no es algo baladí. Otras aplicaciones de mensajería como Telegram ya lo permiten desde hace tiempo, y en el entorno profesional se ha convertido en una herramienta habitual para organizar comunicaciones.

En el caso de WhatsApp, muchos usuarios han utilizado la app Atajos de iOS para automatizar envíos, aunque el sistema no siempre es cómodo ni fiable. También existen aplicaciones externas que simulan el comportamiento, pero requieren permisos adicionales y no ofrecen la misma integración.

Con esta novedad, WhatsApp cubriría una carencia histórica. Servirá para felicitar cumpleaños a medianoche sin tener que estar pendiente del reloj, enviar recordatorios importantes o gestionar comunicaciones en grupos de trabajo sin depender de la memoria.

Primero en iPhone, ¿y después en Android?

Por el momento, la programación de mensajes en WhatsApp solo ha sido detectada en la beta para iOS. Eso no significa que vaya a ser exclusiva del iPhone. Lo habitual en el desarrollo de la aplicación es que las funciones aparezcan primero en una plataforma y más adelante lleguen a la otra.

No hay fecha oficial de lanzamiento. La función está en desarrollo y ni siquiera todos los usuarios beta pueden probarla todavía. Como ocurre en estos casos, puede tardar semanas o incluso meses en llegar a la versión estable.

Lo que sí parece claro es que Meta está decidida a introducir mejoras que acerquen WhatsApp a un uso más profesional y organizado, sin perder su enfoque sencillo.

Qué cambia realmente para el usuario

Si se implementa tal y como se ha filtrado, la experiencia será directa. No habrá que instalar nada adicional ni configurar automatizaciones complejas. Bastará con mantener pulsado el botón de envío o acceder a una nueva opción dentro del cuadro de mensaje para elegir fecha y hora.

El impacto puede parecer pequeño, pero en el día a día marca la diferencia. Permite planificar comunicaciones, evitar olvidos y ganar control sobre cuándo se envían determinados mensajes.

Después de años en los que programar mensajes en WhatsApp era casi un pequeño rompecabezas técnico, todo apunta a que la aplicación dará por fin ese paso. Ahora queda esperar a que la función salga de la beta y se active para todos los usuarios.