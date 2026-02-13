10 funciones ocultas del iPhone que deberías activar hoy mismo para sacarle todo el partido

Las funciones ocultas del iPhone llevan años ahí, pero la mayoría de usuarios nunca entra en los ajustes para activarlas. Apple suele priorizar la sencillez, y eso hace que muchas herramientas útiles queden enterradas en menús secundarios. Sin embargo, dedicar diez minutos a revisar ciertos apartados puede cambiar bastante la experiencia diaria.

Funciones ocultas del iPhone que mejoran tu experiencia

Algunas de estas opciones están pensadas para proteger tu privacidad, otras para hacer el móvil más cómodo y otras para ahorrar tiempo. No son trucos raros ni aplicaciones externas, sino ajustes oficiales que vienen de serie.

Tocar atrás para lanzar acciones rápidas

En Ajustes > Accesibilidad > Tocar > Tocar atrás puedes configurar que al dar dos o tres toques en la parte trasera del iPhone se active una función concreta. Por ejemplo, hacer una captura de pantalla, abrir la cámara o lanzar una nota de voz. Es sorprendentemente práctico cuando te acostumbras.

Protección de seguimiento en Mail

Muchos correos incluyen píxeles invisibles para saber si los has abierto. En Ajustes > Mail > Protección de la privacidad puedes activar la opción que impide que los remitentes sepan si has leído el mensaje y desde qué ubicación. Es una de esas funciones ocultas del iPhone que refuerzan la privacidad sin que tengas que hacer nada más.

Limitar el seguimiento de apps

En Ajustes > Privacidad y seguridad > Seguimiento puedes desactivar que las aplicaciones pidan permiso para rastrearte entre apps y webs. Si no lo has revisado nunca, merece la pena comprobarlo.

Texto en vivo en fotos

Con Texto en vivo puedes copiar números de teléfono, direcciones o textos directamente desde una imagen en la galería o desde la cámara. Solo tienes que mantener pulsado sobre el texto detectado. Es especialmente útil cuando fotografías un cartel o un documento.

Silenciar desconocidos automáticamente

En Ajustes > Teléfono > Silenciar desconocidos puedes evitar llamadas comerciales o spam. El iPhone solo hará sonar las llamadas de contactos guardados o números con los que hayas interactuado antes.

Optimización de carga de batería

En Ajustes > Batería > Salud y carga puedes activar la carga optimizada. El sistema aprende tus rutinas y retrasa la carga al 100 % hasta justo antes de que suelas desconectar el móvil. Esto ayuda a alargar la vida útil de la batería.

Ocultar fotos sensibles

En la app Fotos puedes ocultar imágenes y, además, proteger el álbum oculto con Face ID. Solo tienes que ir a Ajustes > Fotos y activar la opción correspondiente. Es una forma sencilla de añadir una capa extra de privacidad.

Sonidos de fondo para concentrarte

Dentro de Accesibilidad hay una opción llamada Sonidos de fondo. Permite activar ruido blanco, sonido de lluvia o mar para concentrarte o relajarte. No necesitas aplicaciones externas y funciona incluso mezclado con música.

Reconocimiento de sonidos

En Ajustes > Accesibilidad > Reconocimiento de sonidos puedes hacer que el iPhone te avise si detecta una alarma, un timbre o el llanto de un bebé. Es útil en entornos ruidosos o si llevas auriculares puestos.

Aislamiento de voz en llamadas

En el Centro de control, durante una llamada, puedes activar el modo Aislamiento de voz para reducir el ruido ambiente y que tu voz se escuche más clara. Es especialmente útil si hablas desde la calle, una cafetería o un lugar con mucho ruido. Mucha gente no sabe que existe y mejora notablemente la calidad de las conversaciones.

Estas funciones ocultas del iPhone no cambian el diseño del sistema ni añaden nada espectacular a simple vista, pero sí mejoran el uso diario. No se trata de tener el último modelo, sino de conocer mejor el que ya llevas en el bolsillo.