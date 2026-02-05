Qué iPhone comprar en 2026: guía clara para no equivocarte con tu próximo Apple

Comprar un iPhone en 2026 es más complejo que hace unos años. Apple ha ampliado su catálogo y ahora conviven modelos recientes con planteamientos muy distintos, desde opciones más asequibles hasta móviles que ponen en valor potencia, cámara o diseño ultradelgado. Elegir bien no pasa por comprar “el más nuevo”, sino por saber qué iPhone comprar según tu forma de usar el móvil.

Actualmente, los modelos que realmente tienen sentido, si eliminamos de la edición los modelos Pro, son cuatro: iPhone 16, iPhone 17, iPhone 16e y iPhone Air. Cada uno responde a un perfil concreto y, en algunos casos, pagar más no siempre implica que vayas a aprovecharlo mejor.

iPhone 16, el iPhone más equilibrado para la mayoría

El iPhone 16 en 2026 es, probablemente, el modelo más sensato del catálogo actual. No es el más nuevo, pero sigue ofreciendo un conjunto muy sólido que encaja con el usuario medio. Su pantalla OLED de 6,1 pulgadas mantiene una excelente calidad de imagen, con buen brillo y calibración, aunque se queda en 60 Hz, algo que Apple sigue reservando para los modelos más caros.

El chip A18 sigue rindiendo a gran nivel y no muestra signos de quedarse corto ni en aplicaciones exigentes ni en juegos actuales. Para un uso normal, incluso intensivo, hay potencia de sobra durante varios años. Además, es totalmente compatible con las funciones más recientes de iOS, incluida la integración progresiva de la inteligencia artificial de Apple.

En el apartado fotográfico, la cámara principal cumple con nota. No es la más avanzada del catálogo, pero ofrece resultados consistentes, buen rango dinámico y vídeo de alta calidad, uno de los puntos donde Apple sigue marcando la diferencia. Con precios que ya se mueven claramente por debajo de los 900 euros, el iPhone 16 es una compra muy lógica si buscas un móvil duradero, equilibrado y sin pagar el sobrecoste de la última generación.

iPhone 17, el más completo y el que mejor envejece

El iPhone 17 en 2026 representa el salto más claro dentro de la gama “normal” de Apple. Aquí sí hay cambios que se notan en el día a día, empezando por una pantalla más agradecida, con una tasa de refresco superior, que mejora la experiencia al desplazarte, jugar o simplemente usar el sistema.

El nuevo procesador no solo aporta más potencia bruta, sino también una mejor gestión energética y mayor margen para futuras actualizaciones. Es el iPhone que más cómodo se siente pensando en cuatro o cinco años de uso sin preocupaciones.

La cámara da un paso adelante, especialmente en fotografía nocturna y en el tratamiento de imagen, y sigue siendo una referencia en grabación de vídeo. Es el modelo más recomendable si el móvil es una herramienta de trabajo, si grabas contenido o si simplemente quieres lo mejor sin saltar a los modelos Pro.

El precio ronda actualmente los 950–1.000 euros. No es barato, pero es el iPhone que más sentido tiene si buscas una compra a largo plazo y quieres aprovechar todas las novedades que Apple irá incorporando en software.

iPhone 16e, la opción económica que cumple sin florituras

El iPhone 16e está claramente orientado a quienes quieren un iPhone nuevo gastando lo mínimo posible. No es un modelo ambicioso, pero tampoco pretende serlo. Su propuesta es sencilla, experiencia iOS excelente, diseño actual y rendimiento suficiente para el día a día.

Es un móvil pensado para tareas habituales como mensajería, redes sociales, navegación, consumo de contenido y fotografía ocasional. No es el mejor en cámara ni en pantalla, pero tampoco decepciona en ninguno de esos apartados.

Su principal atractivo es el precio, que se mueve alrededor de los 600 euros. A ese coste, es difícil encontrar un iPhone nuevo en 2026 que ofrezca una experiencia tan completa. Es especialmente recomendable como primer iPhone, para usuarios jóvenes o para quienes no necesitan lo último en tecnología.

iPhone Air, diseño ultradelgado para un perfil muy concreto

El iPhone Air es el modelo más diferente de todos. Apple ha apostado aquí por un diseño extremadamente fino y ligero, priorizando la comodidad y la estética por encima de otros factores. Es un móvil muy agradable en mano y fácil de llevar, algo que se nota en el uso diario.

Su pantalla destaca por calidad y tamaño, y el rendimiento es más que correcto, aunque no es el que mejor relación calidad-precio ofrece. Donde sí hay concesiones claras es en el apartado fotográfico, más limitado que en el iPhone 17, y en la batería, correcta pero no sobresaliente.

Los precios rondan los 850–900 euros, por lo que el iPhone Air no es para todo el mundo. Es una opción interesante si valoras especialmente el diseño y la ligereza, pero no es la elección más lógica si buscas el máximo rendimiento por euro.

Entonces, qué iPhone comprar según tu caso

Si buscas el mejor equilibrio general, el iPhone 16 sigue siendo la recomendación más clara para la mayoría de usuarios. Ofrece potencia, buena cámara y una experiencia muy completa a un precio ya más razonable.

Si quieres lo mejor de Apple sin compromisos y piensas a largo plazo, el iPhone 17 es el modelo más completo y el que mejor va a envejecer con las próximas versiones de iOS.

Si el presupuesto manda, el iPhone 16e cumple perfectamente y permite entrar en el ecosistema Apple sin grandes sacrificios.

Y si el diseño es tu prioridad absoluta, el iPhone Air tiene sentido, aunque sabiendo que pagas un extra por su formato.

Los iPhone a la vista

Modelo iPhone 16 iPhone 17 iPhone 16e iPhone Air Pantalla OLED 6,1″ · 60 Hz OLED 6,3″ · 120 Hz OLED 6,1″ · 60 Hz OLED 6,5″ · 120 Hz Procesador A18 A19 A18 A19 Pro Cámaras traseras Principal 48 mpx Principal 48 mpx + ultra gran angular Principal 48 mpx Principal 48 mpx Cámara frontal 12 mpx 18 mpx 12 mpx 18 mpx Autonomía Muy buena Excelente Buena Correcta Enfoque Equilibrio general Lo más completo y con más futuro Entrada al iPhone sin gastar tanto Diseño ultradelgado y ligereza Precio aproximado Se puede encontrar por ~800 € Se puede encontrar por ~950–1.000 € Se puede encontrar por ~600 € Se puede encontrar por ~850–900 €

¿Esperar al iPhone 17e? Aquí sí tiene sentido planteárselo

Todo apunta a que Apple lanzará el iPhone 17e entre este febrero y marzo. No hablamos de un lanzamiento lejano, sino bastante inminente. Este modelo podría mejorar puntos clave del actual 16e, como rendimiento, eficiencia y quizá algunos aspectos de diseño.

Si no tienes prisa y tu idea es comprar el iPhone en 2026 más económico posible dentro de la nueva generación, esperar al iPhone 17e puede ser una buena decisión. En cambio, si necesitas cambiar de móvil ahora, los modelos actuales siguen siendo opciones muy válidas.