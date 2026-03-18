Amazon lleva el WiFi 7 fuera de casa con eero Outdoor 7

Tener una buena conexión dentro de casa ya no siempre basta. Cada vez usamos más el móvil, la tablet o incluso el portátil en la terraza, en el jardín o junto a la piscina, y ahí es donde muchas redes empiezan a flaquear. Con esa idea de fondo llega eero Outdoor 7, el primer dispositivo de la marca diseñado específicamente para exteriores y pensado para ampliar la cobertura WiFi más allá de las paredes del hogar. La propuesta de Amazon busca dar respuesta a una necesidad muy real, la de mantener una conexión estable también en esas zonas donde el router principal apenas llega.

WiFi 7 para llegar más lejos

El eero Outdoor 7 no se presenta como un repetidor más, sino como un equipo creado desde el principio para trabajar al aire libre. Según la marca, un solo dispositivo puede cubrir hasta 1.400 metros cuadrados en exterior, una cifra que lo sitúa como una solución pensada para viviendas con patio, jardín amplio o terrazas grandes. Para quien sufre cortes al alejarse unos metros del salón, el planteamiento tiene bastante sentido.

Apuesta por WiFi 7, el nuevo estándar de conectividad inalámbrica que empieza a asomar en más dispositivos y que aquí permite alcanzar velocidades de hasta 2,1 Gbps. Lo importante es que ofrece una experiencia más sólida cuando hay varios equipos conectados al mismo tiempo. Hoy en una zona exterior no solo se conecta un móvil, también puede haber cámaras de vigilancia, altavoces inteligentes, luces, enchufes, tablets o televisores en espacios abiertos.

Otro detalle importante es la tecnología TrueMesh, con la que eero busca mantener una conectividad continua y estable. En este tipo de producto eso es clave, porque de poco sirve llevar la señal al jardín si esa cobertura acaba siendo irregular o se pierde con facilidad al moverse de un punto a otro.

Diseñado para soportar el exterior

Uno de los grandes argumentos de eero Outdoor 7 está en su resistencia. Cuenta con certificación IP66, de modo que está preparado para soportar polvo, lluvia y condiciones exigentes sin que eso comprometa su funcionamiento. A eso se suma un rango de trabajo que va desde los -40 hasta los 54 grados, lo que deja claro que no está pensado para un uso ocasional, sino para quedarse instalado de forma permanente en exteriores.

Amazon también ha cuidado el diseño para que no resulte un aparato demasiado invasivo a nivel visual. La idea es que se integre con cierta discreción en la fachada o en una pared del jardín, y para ello incluye accesorios de montaje compatibles con superficies de estuco, vinilo, madera o fibrocemento. También incorpora instrucciones sencillas de instalación, algo de agradecer en un producto que seguramente muchos usuarios quieran dejar funcionando desde el primer día sin demasiadas complicaciones.

Mucho más allá de la cobertura

el eero Outdoor 7 no solo sirve para ampliar la red. También actúa como hub de hogar digital y es compatible con Thread, Zigbee y Matter, tres nombres cada vez más habituales en el terreno de la casa conectada. Eso le da un valor añadido claro, sobre todo para quienes ya tienen o quieren montar un ecosistema inteligente que también llegue a la parte exterior del hogar.

Esto puede transformarse en una mejor gestión de dispositivos como luces de jardín, sensores, cámaras, timbres o enchufes inteligentes. Es decir, no se trata solo de tener internet al aire libre para navegar mejor, sino también de convertir esas zonas de la casa en una extensión real del hogar conectado.

Incorpora un puerto 2,5 GbE compatible con Power over Ethernet, y además el adaptador de corriente Outdoor PoE+ de 30 W viene incluido en la caja. Es un detalle relevante, porque facilita la instalación y evita gastos extra en accesorios básicos para ponerlo en marcha.

Disponibilidad y precio

El nuevo eero Outdoor 7 ya está disponible por 469,99 euros en Amazon. Es un precio elevado, así que no parece un producto dirigido al gran público ni a quien solo quiera mejorar un poco la cobertura en un balcón pequeño. Aquí hablamos de una solución más seria, pensada para usuarios que realmente necesitan una red exterior fiable y que quieren evitar apaños que luego no terminan de convencer.