Qué es el WiFi 7 y por qué será tan importante para tu casa

Si has oído hablar del WiFi 7 pero no tienes del todo claro qué es o por qué todo el mundo habla de él, no estás solo. Este nuevo estándar de conexión inalámbrica está llamado a sustituir al actual WiFi 6 y 6E, y su llegada traerá consigo una mejora sustancial en la forma en la que nuestros dispositivos se comunican con el router. Y no se trata solo de velocidad: WiFi 7 también viene a solucionar muchos de los problemas habituales de las redes domésticas saturadas.

Más rápido, más fluido, más inteligente

WiFi 7, también conocido como IEEE 802.11be, es capaz de alcanzar velocidades de hasta 46 Gbps teóricos, una cifra muy superior a los 9,6 Gbps del WiFi 6. Aunque estas velocidades máximas no son las que veremos en el uso diario, sí implican mejoras reales: descargas más rápidas, videollamadas sin cortes, partidas online sin lag y streaming 8K sin parones.

Uno de los avances clave es el uso de canales de hasta 320 MHz, el doble de lo que permite WiFi 6E. Esto significa que hay más «carretera» para que los datos circulen, evitando atascos en momentos puntuales. También se introduce el QAM 4K (modulación de amplitud en cuadratura), una técnica que permite empaquetar más información en cada transmisión, maximizando el rendimiento.

Menos latencia, más dispositivos conectados

Uno de los puntos fuertes del WiFi 7 es su baja latencia, algo fundamental si juegas online o usas servicios de streaming interactivo. Además, introduce una tecnología llamada Multi-Link Operation (MLO) que permite que un solo dispositivo use múltiples bandas a la vez (2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz), repartiendo mejor el tráfico y reduciendo interferencias.

Esto mejora la experiencia individual a la vez que ayuda a que muchos dispositivos puedan funcionar al mismo tiempo en casa sin pelearse por la señal. Ideal para hogares inteligentes donde conviven móviles, televisores, bombillas, altavoces y hasta lavadoras conectadas.

¿Necesito cambiar de router?

Para disfrutar de las ventajas del WiFi 7 necesitarás un router compatible, y también que tus dispositivos lo sean. En 2025 están empezando a llegar al mercado los primeros modelos comerciales de routers WiFi 7 de marcas como TP-Link, ASUS o Netgear, así como algunos smartphones y portátiles de gama alta que ya incluyen esta tecnología.

Aunque no es necesario correr a cambiar todo tu equipo, sí es recomendable tenerlo en cuenta si estás pensando en renovar tu red doméstica. Un router WiFi 7 también es compatible con dispositivos más antiguos, así que invertir en uno puede ser una buena forma de prepararte para el futuro.

¿Y si ya tengo WiFi 6 o 6E?

Si actualmente tienes un router con WiFi 6 o WiFi 6E, estás bien cubierto para la mayoría de los usos actuales. Sin embargo, WiFi 7 supone un salto cualitativo que se notará especialmente en hogares con muchos dispositivos o en escenarios exigentes, como trabajar con archivos en la nube, jugar en streaming o realizar videollamadas de alta resolución mientras otros miembros de la familia están conectados.

Además, como ocurre con todas las generaciones, la llegada del nuevo estándar irá haciendo que los anteriores queden poco a poco desfasados, y los nuevos gadgets irán adoptando esta tecnología de forma progresiva.

Preparando tu hogar para el futuro

El WiFi 7 no es solo una evolución incremental. Es una herramienta clave para dar respuesta a un entorno donde cada vez más electrodomésticos, sistemas de seguridad y dispositivos personales requieren una conexión constante y estable. Si estás reformando tu casa o pensando en mejorar tu red, optar por un sistema de malla con soporte para WiFi 7 puede ser una decisión inteligente. Estos kits permiten una cobertura homogénea y rápida en toda la vivienda, sin importar los muros o la distancia al router.

¿Cuándo será el momento de dar el salto?

La mayoría de usuarios domésticos comenzarán a notar la llegada de WiFi 7 a lo largo de 2025 y 2026, cuando empiece a popularizarse en móviles, portátiles y routers. Como suele pasar, al principio los precios serán altos, pero conforme se adopte como estándar, será más accesible. Si tu red actual te da problemas o si usas muchos dispositivos conectados a la vez, es probable que WiFi 7 sea una inversión rentable más pronto que tarde.