El Kindle Scribe Colorsoft llega a España: Amazon estrena su primer lector con escritura a color

Tal y como se anunció el mes pasado, Amazon ha puesto a la venta en España su nueva familia Kindle Scribe, una renovación de su dispositivo híbrido entre lector electrónico y cuaderno digital que llega con una gran novedad: el lanzamiento de Kindle Scribe Colorsoft, el primer modelo de la gama capaz de mostrar y gestionar anotaciones en color.

La compañía refuerza así una categoría que busca ir más allá de la lectura tradicional. El nuevo Kindle Scribe mantiene la propuesta de combinar una pantalla de tinta electrónica con funciones de escritura mediante lápiz digital, pero incorpora mejoras de rendimiento, nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial y una experiencia más cercana al papel.

Un Kindle más rápido y con mejor experiencia de escritura

El nuevo Kindle Scribe es hasta un 40% más rápido al escribir y pasar páginas respecto a generaciones anteriores. El dispositivo cuenta con una pantalla de 11 pulgadas sin reflejos, un grosor de 5,4 milímetros y un peso de 400 gramos. También incorpora una pantalla texturizada para ofrecer una sensación más natural al escribir y un sistema de iluminación frontal autorregulable con el doble de LED que la generación previa.

El objetivo es acercar la experiencia digital a la de un cuaderno físico, uno de los argumentos con los que Amazon ha intentado diferenciar Kindle Scribe frente a tablets convencionales como el iPad o dispositivos especializados en notas digitales.

La llegada del color

La principal novedad de esta generación es Kindle Scribe Colorsoft. Se trata del primer modelo de la familia capaz de trabajar con anotaciones y contenidos en color gracias a la tecnología de pantalla Colorsoft desarrollada por Amazon.

La compañía asegura que los colores se han diseñado para resultar suaves y cómodos para la vista, manteniendo una de las ventajas tradicionales de la tinta electrónica frente a las pantallas LCD u OLED: una lectura menos agresiva para los ojos y una autonomía que se mide en semanas en lugar de horas.

Inteligencia artificial para organizar notas

Otra de las apuestas de la nueva gama Kindle Scribe es la integración de funciones de inteligencia artificial orientadas a la productividad. Entre las novedades destaca un sistema de búsqueda capaz de localizar información dentro de los cuadernos digitales, generar resúmenes y plantear preguntas de seguimiento sobre las notas almacenadas.

Los nuevos dispositivos también incorporan una pantalla de inicio con notas rápidas, integración con Google Drive, Microsoft OneDrive y OneNote, así como nuevas herramientas de escritura y dibujo con varios colores de bolígrafo y subrayador.

Además, Amazon ha añadido un espacio de trabajo que permite organizar documentos, libros y cuadernos dentro de una misma carpeta, una función dirigida especialmente a estudiantes y profesionales que utilizan el dispositivo para tomar apuntes o revisar documentación. Todos los modelos incluyen un lápiz premium que se acopla magnéticamente al dispositivo y no necesita batería ni recarga.

Precios en España

El nuevo Kindle Scribe está disponible desde 519,99 euros en su versión de 32 GB y desde 569,99 euros con 64 GB. Por su parte, Kindle Scribe Colorsoft arranca en 649,99 euros para la versión de 32 GB y alcanza los 699,99 euros en la variante de 64 GB. También se comercializa una versión de Kindle Scribe sin luz frontal por 449,99 euros