Kindle Scribe Colorsoft llega a España junto a la nueva generación del cuaderno digital de Amazon

Amazon amplía su familia de dispositivos de lectura y escritura con la llegada a España del Kindle Scribe Colorsoft, el primer Kindle Scribe con pantalla a color. El lanzamiento no llega solo, ya que la compañía también trae dos nuevas versiones del Kindle Scribe de nueva generación: una con luz frontal y otra sin luz frontal. Los tres modelos ya se pueden reservar y los envíos comenzarán el 10 de junio de 2026.

Kindle Scribe Colorsoft abre una nueva etapa para escribir y leer a color

El modelo más llamativo de esta nueva gama es el Kindle Scribe Colorsoft, que mantiene el planteamiento híbrido de la familia Scribe: lector de libros electrónicos y cuaderno digital en un mismo dispositivo. La diferencia está en la incorporación de una pantalla a color basada en la tecnología Colorsoft de Amazon, pensada para ofrecer tonos suaves y cómodos para la vista.

Esto abre más posibilidades para quienes utilizan el Kindle Scribe no solo para leer, sino también para subrayar, tomar apuntes, revisar documentos, organizar ideas o trabajar con anotaciones visuales. Los nuevos colores pueden ser útiles en libros ilustrados, cómics, manuales, esquemas, documentos de trabajo o apuntes personales.

Amazon también destaca que el dispositivo mantiene una autonomía de semanas y evita las distracciones propias de una tableta tradicional. No hay apps sociales ni notificaciones constantes, algo que refuerza su enfoque como herramienta de lectura, estudio y productividad.

Un Kindle Scribe más fino, ligero y rápido

La nueva generación del Kindle Scribe llega con un diseño más cuidado. Según los datos facilitados por Amazon, el dispositivo tiene un grosor de 5,4 milímetros, un peso aproximado de 400 gramos y una pantalla sin reflejos de 11 pulgadas. También promete ser hasta un 40% más rápido tanto al escribir como al pasar página respecto a la generación anterior.

La pantalla texturizada busca ofrecer una sensación más cercana al papel al escribir con el lápiz incluido. Además, los modelos con luz frontal incorporan el doble de LED para lograr una iluminación más uniforme y autorregulable. En el interior, Amazon habla de un procesador Quad-Core y tecnología de película fina de óxido para mejorar la respuesta del panel.

En conjunto, el objetivo parece claro: que el Kindle Scribe deje de ser solo un lector grande con lápiz y se acerque más a un cuaderno digital para trabajar de forma habitual.

Más funciones de productividad y nuevas herramientas con IA

La nueva gama Kindle Scribe también refuerza su apartado de productividad. Amazon incorpora una pantalla de inicio con Notas rápidas, pensada para apuntar ideas sin tener que perder tiempo buscando un cuaderno concreto.

También se añade compatibilidad con Google Drive y Microsoft OneDrive, lo que permite importar documentos y exportar archivos PDF anotados con más facilidad. Para quienes trabajen con apuntes, informes o documentos profesionales, esta mejora puede ser una de las más importantes del nuevo modelo.

Otra novedad es la búsqueda con IA en los cuadernos. Esta función permite localizar información, generar resúmenes y realizar preguntas de seguimiento sobre las notas. Además, la integración con OneNote permite exportar notas como texto o como imágenes, una función útil para quienes combinan el Kindle Scribe con el ordenador o con herramientas de trabajo de Microsoft.

En el caso del Kindle Scribe Colorsoft, las herramientas de escritura ganan también en variedad: incluye 10 colores de bolígrafo, 5 colores de subrayador y una nueva herramienta de sombreado para ilustrar o destacar contenido de forma más visual.

Precios oficiales en España

Los nuevos Kindle Scribe llegan a España con lápiz premium incluido, que se acopla magnéticamente al dispositivo y no necesita cargarse. La gama queda organizada de la siguiente manera:

Kindle Scribe sin luz frontal : 449,99 euros .

: . Kindle Scribe con luz frontal de 32 GB : 519,99 euros .

: . Kindle Scribe con luz frontal de 64 GB : 569,99 euros .

: . Kindle Scribe Colorsoft de 32 GB : 649,99 euros .

: . Kindle Scribe Colorsoft de 64 GB: 699,99 euros.

Un Kindle para leer, escribir y trabajar sin distracciones

La llegada del Kindle Scribe Colorsoft es un paso importante para la familia Scribe. El color era una de las peticiones más evidentes en un dispositivo que aspira a sustituir libretas, cuadernos de trabajo y documentos impresos.

No será un producto para todos los usuarios de Kindle, especialmente por precio. Quien solo busque leer libros electrónicos seguirá teniendo opciones más económicas dentro del catálogo de Amazon. Sin embargo, para estudiantes, profesionales, lectores empedernidos o personas que toman muchas notas, esta nueva generación tiene más argumentos que nunca.