DEEBOT T90 PRO OMNI: mucha potencia, buen fregado y una app que no estorba

Durante dos meses he tenido en casa el DEEBOT T90 PRO OMNI. No es de esos robots que pasan por el salón haciendo el paripé. Después de maravillarme con otro de sus productos, era hora de probarlo en distintas superficies y situaciones, la impresión es que aspira con ganas, friega mejor que la media de su categoría y, sobre todo, consigue que no tengas que estar encima de él constantemente. Tiene cosas mejorables, pero el conjunto convence. Y convence de verdad, no de ese modo en que uno se autoconvence de que ha gastado bien el dinero.

Así es el DEEBOT T90 PRO OMNI

Ecovacs ha ido a por todas en este modelo: potencia de succión alta, fregado con rodillo, base OMNI con autolimpieza y una app que no te vuelve loco. El dato estrella de sus características son los 30.000 Pa de succión, con un flujo de aire de 16 L/s. Cifras que, como siempre, hay que contrastar con lo que pasa en casa y no solo con lo que dice el manual de la marca

Y aquí la cosa funciona. En terrazo y gres recoge polvo, migas, pelusas y restos pequeños sin dejar rastro visible en una pasada normal, algo que no todos los robots de esta categoría pueden decir. En alfombras de pelo bajo o medio también se defiende bien, no hace magia, pero mantiene el nivel entre limpiezas más a fondo. Para el uso diario, sobra con claridad.

Lo que diferencia al T90 PRO OMNI de otros modelos que también a priori prometen mucho es que sus argumentos principales aguantan la prueba real. No es el primero en presumir de potencia de succión ni de sistema de fregado avanzado, pero sí es uno de los pocos en los que esos dos elementos funcionan de forma coordinada sin que uno reste al otro.

En suelos duros es donde más brilla

El terrazo y el gres son su hábitat natural. El robot se mueve de forma ordenada, cubre bien la superficie y no arrastra suciedad de un lado a otro. La navegación es limpia, ya que traza recorridos con lógica y no da esa sensación de estar viendo a un robot que improvisa sobre la marcha.

En alfombras aguanta el tipo gracias en parte al sistema ZeroTangle 4.0, que según Ecovacs reduce los enredos de pelo con un diseño específico del cepillo y canales de flujo de aire. El rodillo no acumula pelos de forma exagerada y no da la sensación de que haya que desmontarlo tras cada uso. Si tienes mascotas o alguien en casa con el pelo largo, sabes perfectamente de qué problema hablo y lo importante que es que no ocurra.

La prueba en césped artificial ha sido la más curiosa de todas. No es su terreno y tampoco lo recomendaría para uso habitual en exterior ni con restos orgánicos grandes, humedad o piedras. Pero en una superficie seca y controlada se ha movido con más seguridad de la esperada y ha recogido suciedad superficial sin demasiados problemas. Más que una recomendación de uso, sirve para ilustrar que el robot tiene tracción y adaptabilidad suficientes para superficies que se salen de lo habitual.

El rodillo de fregado marca la diferencia

El sistema OZMO ROLLER 3.0 es uno de los argumentos más sólidos del T90 PRO OMNI y, probablemente, el que más lo distingue de la competencia directa. Nada de mopas giratorias clásicas: aquí hay un rodillo de 27 cm que se autolava durante la propia limpieza, con 32 boquillas presurizadas y hasta 200 RPM.

El resultado en gres es bastante bueno. El fregado queda uniforme, el suelo no aparece empapado al terminar y el secado es razonablemente rápido. No deja esas marcas en abanico que son la firma de los sistemas de mopa más básicos. En manchas recientes y suciedad ligera cumple de sobra. En manchas secas y pegadas, como le pasa a cualquier robot de este tipo, no hace milagros, pero el rodillo tiene más capacidad de arrastre que muchos competidores.

La base limpia ese rodillo con agua caliente a 75 ºC. Esto importa porque el problema habitual de los robots con fregado es que acaban esparciendo agua sucia por el suelo en lugar de limpiar. Que el sistema se autolimpie con temperatura real, y no solo con un chorro de agua fría, marca una diferencia que se nota en el resultado final del suelo.

La base es cómoda, aunque los depósitos se quedan algo justos

La estación OMNI hace buena parte del trabajo sucio, vacía el polvo, lava el rodillo, recarga la batería y prepara el robot para la siguiente sesión sin que tengas que intervenir. La firma dice que el depósito de polvo puede aguantar hasta 90 días sin vaciado manual. Esa cifra depende mucho de la casa, el tamaño, las mascotas y la frecuencia de uso, pero incluso siendo conservador, la reducción de intervención manual es considerable y se agradece en el día a día.

Cuando te acostumbras a no tener que vaciar el depósito constantemente, cuesta mucho volver a robots sin esta función. Es uno de esos cambios que parece menor hasta que lo tienes y no puedes imaginarte sin él.

Bajo mi punto de vista, una pequeña pega está en los depósitos de agua limpia y sucia. No son especialmente grandes y en viviendas amplias, o si tienes el fregado programado a diario, toca rellenar y vaciar con más frecuencia de lo deseable. El DEEBOT T90 PRO OMNI está muy orientado a que te olvides de la limpieza diaria, y precisamente por eso ese es el punto donde más se nota la limitación. Con unos depósitos algo más generosos, la experiencia ganaría mucho.

La app está muy bien planteada

La app de Ecovacs es completa, mapas editables, gestión por habitaciones, niveles de succión ajustables, caudal de agua, rutinas programables y zonas restringidas. El catálogo de opciones es amplio, pero lo más importante es que está bien organizada y se entiende sin consultar el manual cada cinco minutos. Para un producto con tantas funciones, eso no es poca cosa. Hay apps de robots aspiradores que son tan confusas que acabas usando el robot en modo básico simplemente para no pelearte con ellas.

La curva de aprendizaje es corta y la traducción al español es más que correcta, sin esas traducciones apresuradas que delatan un producto que no ha prestado demasiada atención al mercado europeo.

El robot también incorpora AIVI 3D 4.0, con luz estructurada frontal, sensor de bordes TruEdge 3D y reconocimiento de obstáculos para adaptar la limpieza al entorno real de cada casa. Esto se traduce en un comportamiento razonablemente cauto con muebles, patas de silla y bordes de alfombra. No es infalible, ningún robot lo es, pero no va dando cabezazos por los rincones ni se queda atascado en sitios donde no debería.

La batería: correcta, no sobresaliente

La autonomía no es el punto fuerte del T90 PRO OMNI cuando se le exige mucho de golpe. Si combinas varias estancias grandes, potencia al máximo y fregado activado, el robot acude a la base a recargar con más frecuencia de la esperada. No se queda tirado en mitad del pasillo, eso está claro, pero interrumpe la sesión más veces de lo que uno querría.

Lo bueno es que retoma la limpieza exactamente donde la dejó, sin perder lo avanzado y sin necesidad de relanzarlo manualmente. En el uso real eso reduce bastante el impacto del problema, pero alarga los tiempos totales de limpieza cuando la vivienda es grande o cuando se le pide el máximo rendimiento de forma sostenida.

Para limpiezas de mantenimiento habitual, sesiones cortas o viviendas de tamaño medio, la autonomía no supone ningún problema. Este handicap se hace más evidente en casas grandes con mucha superficie de fregado. Con algo más de batería, el conjunto sería prácticamente redondo. Es una crítica razonable, no un motivo para descartarlo.

Sólido, cómodo y con los argumentos donde tiene que tenerlos

El DEEBOT T90 PRO OMNI es un robot aspirador bien resuelto que cumple con lo que promete en sus dos grandes bazas: aspira fuerte y friega mejor que la media. La base automatiza lo que tiene que automatizar, la app no añade frustración al proceso y el cepillo principal se comporta bien incluso con pelo y fibras.

Los depósitos de agua podrían ser más grandes y la batería podría aguantar más en condiciones exigentes, pero sus puntos fuertes pesan bastante más que esas pegas y, en el uso diario, la experiencia general es positiva.

Después de probarlo en tan diversas superficies, la conclusión es que hace lo que promete y lo hace bien. No limpia por arte de magia ni sustituye una limpieza a fondo cuando toca, pero sí consigue que mantener la casa en orden cueste mucho menos esfuerzo. Que es, en el fondo, lo único que se le puede pedir a un robot de este tipo. Puede comprarse en Amazon por 799 euros.