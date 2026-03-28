ECOVACS WINBOT W3 OMNI: el robot limpiaventanas más versátil que dice adiós a los cables y la escalera

Limpiar los cristales es, probablemente, la tarea doméstica más tediosa y complicada que existe en el mantenimiento de un hogar o negocio. Subirse a una escalera, intentar alcanzar las esquinas exteriores o pelearse con las marcas que deja el paño es una pérdida de tiempo que muchos preferirían evitar. El ECOVACS WINBOT W3 OMNI llega al mercado para intentar automatizar este proceso de forma seria y eficiente. Tras probarlo a fondo en diferentes escenarios, las sensaciones son positivas. Cumple con lo que promete y lo hace con una solvencia que no habíamos visto en modelos anteriores. Ecovacs ha centrado sus esfuerzos en solucionar la dependencia de los enchufes, uno de los mayores frenos para este tipo de tecnología.

Así es el ECOVACS WINBOT W3 OMNI

A diferencia de los robots limpiaventanas que hemos visto en años anteriores, que a menudo parecían prototipos poco pulidos, el ECOVACS WINBOT W3 OMNI se presenta como un equipo de construcción sólida y diseño inteligente. El corazón de este sistema no es solo el robot, sino su estación de carga y seguridad. Esta base actúa como centro de control y fuente de energía, permitiendo que el robot trabaje de forma autónoma sin depender de una toma de corriente cercana a cada ventana que queramos limpiar.

El diseño del robot es cuadrado, una elección lógica si lo que buscamos es que el dispositivo llegue lo más cerca posible de los marcos y las esquinas. En su parte inferior, encontramos una mopa de microfibra de alta densidad y las orugas de tracción que le permiten desplazarse con precisión sobre superficies lisas.

Tabla de características

ECOVACS WINBOT W3 OMNI Tipo de dispositivo Robot limpiacristales con estación multifunción OMNI Sistema de navegación WIN-SLAM 5.0 con planificación inteligente de rutas Velocidad de limpieza Hasta 16 cm/s Precisión ante obstáculos Evitación con precisión de 1 mm Sistema de limpieza Vortex Wash con lavado automático de mopas en la estación Limpieza de mopas 16 chorros de alta presión a 20 kPa y 4 discos de cepillado a 200 rpm Pulverización Sistema de pulverización automática durante la limpieza Potencia de succión Succión optimizada de 10.000 Pa Seguridad anticaída Estación con más de 800 N de succión y cuerda principal de seguridad con resistencia de hasta 100 kg Sensores Sensor de aceleración gravitatoria y sensor optocoplador para detección de bordes Protección de seguridad Sistema de protección anticaída en 12 niveles Control Control desde la app ECOVACS HOME y avisos por voz multilingües Autonomía Funcionamiento con batería y también conectado a corriente Dimensiones del robot 270 × 270 × 76 mm Precio 699 euros en Amazon

La estación OMNI es una solución práctica a un problema viejo

El gran acierto del ECOVACS WINBOT W3 OMNI reside en su estación. Hasta ahora, limpiar una ventana alejada de un enchufe requería el uso de alargadores que se convertían en un obstáculo peligroso. La estación de este modelo incorpora una batería de alta capacidad que ofrece hasta 110 minutos de autonomía. Esto es más que suficiente para limpiar los ventanales de una vivienda unifamiliar o la fachada de un local comercial de una sola vez.

Además de suministrar energía, la estación sirve como contrapeso de seguridad. Al pesar cerca de 5 kg, actúa como un anclaje firme. El cable que conecta la estación con el robot es un sistema «2 en 1» que combina la línea eléctrica con un cable de seguridad fabricado en composite elástico. Durante las pruebas, la sensación de seguridad ha sido constante; el robot está bien pegado al cristal con firmeza, y el sistema de recogida de cable automático evita enredos innecesarios.

Funcionamiento y tecnología de limpieza

¿Cómo consigue el ECOVACS WINBOT W3 OMNI un acabado superior a otras soluciones? La clave está en su sistema de pulverización cruzada. Otros robots requieren que humedezcas la mopa manualmente, lo que provoca que los primeros centímetros queden muy mojados y los últimos prácticamente secos.

Este modelo dispone de unas boquillas que lanzan una bruma de líquido limpiador de forma constante y en dos direcciones (pulverización gran angular). Esto disuelve la suciedad antes de que el paño pase por encima, permitiendo que la microfibra arrastre el polvo y las manchas de forma homogénea. En cristales con suciedad acumulada por la lluvia, el modo «Limpieza Profunda» realiza varias pasadas en distintos ángulos, logrando eliminar incluso las marcas más persistentes.

Navegación WIN-SLAM 4.0, precisión en cada pasada

El ECOVACS WINBOT W3 OMNI utiliza el algoritmo WIN-SLAM 4.0. Al colocar el robot en el cristal, este realiza una pequeña maniobra de reconocimiento para detectar las dimensiones de la superficie y la ubicación de los marcos. Una vez geolocalizado, comienza una ruta en zigzag que garantiza que no se olvide ningún rincón.

Es especialmente eficaz en la detección de obstáculos como manillas de ventanas o sensores de alarma. También destaca en el trabajo sobre cristales sin marco, algo crítico para barandillas de cristal o espejos. Los sensores táctiles y ópticos detectan el borde del cristal con una precisión milimétrica, frenando el avance antes de que el robot pueda perder succión. No es un dispositivo que «vaya a ciegas»; sabe exactamente dónde está y cuánto le queda por limpiar.

Experiencia de usuario y mantenimiento

Poner en marcha el ECOVACS WINBOT W3 OMNI es un proceso que apenas lleva un par de minutos. Solo hay que llenar el depósito de 60 ml, de detergente colocar la mopa en la base para humedecerla y, una vez instalada, pulsar el botón de encendido. Desde ese momento, el robot se encarga de todo. Una vez finalizada la tarea, el dispositivo regresa automáticamente a su punto de partida inicial, lo que facilita enormemente su recogida, especialmente en ventanas altas donde el acceso es limitado.

El mantenimiento es igualmente sencillo. Las mopas de microfibra son reutilizables y se pueden lavar en la propia base después de cada uso intenso. El depósito de agua es fácil de vaciar y el cable de seguridad se enrolla de forma compacta dentro de la propia estación, lo que facilita su almacenamiento en cualquier armario sin ocupar demasiado espacio.

Matices importantes: ¿Para quién es realmente este robot?

Aunque el ECOVACS WINBOT W3 OMNI me ha dejado sensaciones muy positivas, es necesario hacer algunas puntualizaciones para no llevarse a engaño. No es una solución universal para todos los hogares. Es ideal para propietarios de viviendas con grandes ventanales, chalets con cerramientos de cristal, oficinas con paredes acristaladas o locales comerciales con escaparates amplios. En estas superficies es donde el robot brilla, ya que ahorra un esfuerzo físico considerable y ofrece un acabado profesional.

Sin embargo, no lo veo recomendable para viviendas con ventanas pequeñas, de diseño antiguo con muchos marcos (estilo inglés) o configuraciones irregulares de tamaño reducido. El robot tiene unas dimensiones físicas que requieren un área de maniobra mínima para que el sistema de navegación funcione correctamente. Si tu cristal mide menos de 40 o 50 centímetros de ancho, el robot apenas tendrá espacio para realizar sus pasadas y el resultado no será óptimo.

Es, por tanto, una herramienta específica para superficies generosas donde la rentabilidad del tiempo invertido sea clara.

Un equipo fiable para el mantenimiento del hogar

El ECOVACS WINBOT W3 OMNI es una de las opciones más equilibradas y potentes del mercado actual. La eliminación del cable de corriente directo a la pared es el avance que este sector necesitaba para ser realmente práctico en el día a día.

Si bien requiere una inversión inicial, la calidad de los materiales, la seguridad que transmite su sistema anticaída y, sobre todo, la eficacia de su limpieza bidireccional, justifican su posición en la gama alta de la limpieza inteligente. Es un dispositivo que hace lo que debe, lo hace bien y transmite la confianza necesaria para dejarlo trabajando mientras nos ocupamos de otras tareas.