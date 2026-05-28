España como referente en Europa: los niños podrán llamar gratis desde las tiendas para retrasar la adopción de su primer móvil

Los niños españoles podrán llamar gratis desde tiendas, comercios o cualquier establecimiento en España. En Cataluña, Navarra y Madrid se está llevando a cabo un movimiento ideado por la organización Adolescencia Libre de Móviles y que tiene como objetivo retrasar el acceso al teléfono móvil a los menores de nuestro país. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el proyecto que permite a los niños llamar gratis desde cualquier comercio en España.

El auge de las nuevas tecnologías y la revolución que ha supuesto el smartphone en nuestras vidas han creado una gran dependencia de este dispositivo… y a los niños también. Cada vez los niños españoles acceden a una edad temprana al teléfono móvil y esto es una puerta abierta a todos los peligros que acechan en redes sociales u otras aplicaciones. Para retrasar el acceso al teléfono móvil a los niños españoles, la organización denominada Adolescencia Libre de Móviles ha ideado un movimiento que ha prendido en algunos puntos de Cataluña, Navarra y Madrid.

Adolescencia Libre de Móviles nació en Barcelona hace unos años y, según describe en su página web, su objetivo «es empoderar a las familias y promover un pacto social para que el máximo número de hogares retrasen la entrega del primer smartphone a sus hijos e hijas y trabajar en el buen uso para aquellas que ya lo tienen». «En este movimiento hemos confluido más de 30.000 familias y profesionales de la salud, educación y tecnología de toda la geografía española, con diferentes ideologías, religiones y niveles socioeconómicos, con el objetivo compartido de educar y proteger a nuestros hijos», dicen en sus canales oficiales.

Los niños podrán llamar gratis en España

Adolescencia Libre de Móviles ha ideado un movimiento que permitirá que los niños llamen gratis desde las tiendas, comercios u otros establecimientos que se adhieran a esta iniciativa. De momento, en Pamplona ya hay 260 lugares desde donde los menores pueden llamar de forma gratuita y poco a poco este plan se va extendiendo por Barcelona (hay suscritos 45 establecimientos) y Madrid, las grandes urbes donde puede prender la mecha de esta iniciativa que quiere retrasar el acceso de los menores al primer móvil.

«Llama a casa desde aquí». Esta es la pegatina que ya muchos comercios han puesto en su escaparate y que indica que los niños pueden llamar gratis a cualquier número y las veces que deseen. A día de hoy ya se han solicitado más de 5.000 pegatinas de comercios que se han interesado en un movimiento pionero en el mundo y que pone a España a la vanguardia en lo que respecta a la protección de los menores en esta materia.

Así que gracias a esta iniciativa los niños españoles tendrán en algunos puntos de la península su cabina particular para poder llamar desde un teléfono fijo (o móvil en ciertos casos) de forma gratuita. Esto está comprobado que es efectivo para retrasar la edad de acceso al primer teléfono móvil. Poco a poco, este movimiento se va extendiendo en nuestro país y va camino de ser un éxito que podrían emular en el resto de Europa.