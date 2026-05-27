Dreame se expande más allá de la limpieza con un nuevo ecosistema de vida inteligente

Dreame Technology, líder en soluciones de hogar inteligente y el estilo de vida conectado, ha presentado hoy en Francia su última cartera de productos, protagonizando uno de sus lanzamientos más amplios hasta la fecha.

La nueva gama abarca limpieza inteligente, cuidado de mascotas y electrodomésticos, destacando el debut de la serie insignia X60 Pro, el robot aspirador capaz de subir escaleras Cyber X, la nueva generación de aspiradoras en seco y húmedo de la serie T, el limpiacristales Pano 10 Station, la aspiradora sin cable ultraligera Aqua Air y el nuevo ecosistema Pet Care de Dreame para el cuidado de mascotas.

En conjunto, estos lanzamientos reflejan la visión de Dreame de construir una experiencia de vida inteligente más conectada que vaya más allá de la limpieza y se integre en la vida cotidiana.

«Dreame ha evolucionado mucho más allá de ser una empresa de tecnología de limpieza. Hoy estamos construyendo un ecosistema de vida inteligente más amplio que abarca todo el hogar y acompaña a las personas en su día a día», afirmó Sean Chen, presidente de Dreame para Europa Occidental. «Esta expansión refleja tanto la fuerza de nuestra capacidad de innovación como nuestra visión a largo plazo: crear tecnología que elimine las fricciones de las rutinas diarias, haciendo que la vida inteligente sea más sencilla, intuitiva y accesible para más familias».

Robot aspirador X60 Pro Series: una solución de limpieza integral para todo el espacio

La serie X60 Pro incluye tres modelos diseñados para las diferentes necesidades del hogar: X60 Pro Ultra Complete, el modelo insignia principal; X60 Pro Ultra Matrix, que cuenta con cambio de mopa por zonas; y X60 Pro Master, equipado con la funcionalidad de llenado y vaciado automático de agua.

En toda la gama, la serie X60 Pro combina las últimas tecnologías de limpieza de Dreame, incluyendo los brazos Dual UltraExtend™, que permiten al cepillo lateral extenderse hasta 12 cm y a la mopa hasta 18 cm para una limpieza más profunda en bordes y esquinas. La serie también cuenta con la tecnología PowerMaster para una carga más rápida y cobertura de grandes áreas, capacidades mejoradas para sortear obstáculos, una potencia de succión de 42.000 Pa con el cepillo antienredos HyperStream™ Detangling DuoBrush 2.0, y el sistema AI OmniSight System 3.0, capaz de reconocer más de 320 tipos de obstáculos y adaptar las estrategias de limpieza en tiempo real.

El X60 Pro Ultra Matrix amplía el galardonado concepto Matrix de Dreame al cambiar automáticamente almohadillas de mopa específicas para diferentes espacios —mopas de cerdas de nylon para cocinas, mopas de esponja para baños y mopas térmicas para las zonas de estar— ofreciendo un cuidado del suelo más personalizado en todo el hogar. Este modelo está disponible tanto en versión estándar como en versión Vision, contando esta última con un diseño de base transparente e iluminación Soft Dot Matrix.

El X60 Pro Master añade la funcionalidad de llenado y vaciado automático de agua en un diseño de estación compacto que mide solo 416 × 443 × 249 mm, aportando una mayor comodidad a la vez que se integra perfectamente en los hogares modernos.

Robot aspirador que sube escaleras Cyber X: escala más allá de los límites

Presentado en IFA 2025, el largamente esperado Cyber X regresa con importantes mejoras y es la pieza central de este evento. Al ser el primer robot aspirador del mundo con sistema biónico de cuatro orugas para subir escaleras, funciona de manera integrada con la serie X60 Pro para ofrecer una solución completa de limpieza automática de escaleras.

Sistema adaptativo para subir escaleras: domina varios diseños de escaleras, incluyendo escaleras en forma de L, rectas, de caracol y sin tabica. Cyber X puede subir pendientes de hasta 42° y enfrentarse a escaleras alfombradas, con una altura para el primer peldaño de 30 cm y una capacidad para sortear obstáculos de hasta 35 cm.

domina varios diseños de escaleras, incluyendo escaleras en forma de L, rectas, de caracol y sin tabica. Cyber X puede subir pendientes de hasta 42° y enfrentarse a escaleras alfombradas, con una altura para el primer peldaño de 30 cm y una capacidad para sortear obstáculos de hasta 35 cm. Sistema biónico de cuatro orugas para subir escaleras: consta de orugas de goma de calidad industrial para proporcionar un agarre firme en todo tipo de escaleras, una estructura de aterrizaje amortiguada y un sistema de triple freno para mayor seguridad. Consigue una velocidad de movimiento rápida de 0,2 m/s y tarda 27 s en subir un peldaño.

consta de orugas de goma de calidad industrial para proporcionar un agarre firme en todo tipo de escaleras, una estructura de aterrizaje amortiguada y un sistema de triple freno para mayor seguridad. Consigue una velocidad de movimiento rápida de 0,2 m/s y tarda 27 s en subir un peldaño. Limpieza de escaleras en el descenso: el módulo de limpieza trasero con cepillos laterales duales y una succión de 6.000 Pa elimina el polvo y los residuos mientras baja. Los residuos recogidos se transferirán desde el Cyber X al depósito de polvo del robot aspirador, lo que permite un ciclo de limpieza continuo y sin manos.

el módulo de limpieza trasero con cepillos laterales duales y una succión de 6.000 Pa elimina el polvo y los residuos mientras baja. Los residuos recogidos se transferirán desde el Cyber X al depósito de polvo del robot aspirador, lo que permite un ciclo de limpieza continuo y sin manos. Visión 3D ToF independiente: captura un rango de escaneo vertical más amplio y datos completos de la escalera en 3D en un solo escaneo, lo que garantiza un reconocimiento preciso de los bordes de los escalones, los cambios de pendiente y la ubicación de los obstáculos.

captura un rango de escaneo vertical más amplio y datos completos de la escalera en 3D en un solo escaneo, lo que garantiza un reconocimiento preciso de los bordes de los escalones, los cambios de pendiente y la ubicación de los obstáculos. Plataforma de computación independiente: planificación de rutas autónoma y conexión proactiva con robots aspiradores compatibles: menos esperas, menos coordinación manual.

planificación de rutas autónoma y conexión proactiva con robots aspiradores compatibles: menos esperas, menos coordinación manual. Mapeo multinivel y control por app: admite hasta 4 plantas con marcado de escaleras. Cambie de planta, asigne tareas y controle el estado en tiempo real a través de la aplicación, ideal para hogares complejos de varias plantas.

admite hasta 4 plantas con marcado de escaleras. Cambie de planta, asigne tareas y controle el estado en tiempo real a través de la aplicación, ideal para hogares complejos de varias plantas. Compatibilidad perfecta: disponible para toda la serie X60 Pro, con compatibilidad dedicada para cada modelo.

disponible para toda la serie X60 Pro, con compatibilidad dedicada para cada modelo. Batería de alta capacidad: la batería de larga duración de 6.400 mAh permite limpiar varias escaleras por carga.

Aspiradora en seco y húmedo de la serie T: limpieza profunda y ultradelgada

Con la nueva serie T, Dreame introduce su próxima generación de aspiradoras ultradelgadas en seco y húmedo (o fregona eléctrica), diseñadas para llevar tecnologías de limpieza profunda premium a más hogares.

En toda la gama, cada modelo de la serie T cuenta con el perfil ultradelgado de 9,85 cm de Dreame, un diseño que permite reclinarse por completo a 180°, un sistema antienredos de pelo y un sistema de autolimpieza y secado con aire caliente a 95°C. La línea también es compatible con un accesorio opcional de control de olores para mejorar la experiencia de mantenimiento.

T16 Pro Heat — Modelo insignia ultradelgado con limpieza térmica

Liderando la gama se encuentra la T16 Pro Heat, la aspiradora en seco y húmedo ultradelgada insignia de Dreame, diseñada para hogares premium.

Combinando la limpieza con agua caliente a 90°C, una potencia de succión de 30.000 Pa y el brazo robótico con IA WhaleSweep™, la T16 Pro Heat está diseñada para hacer frente a la suciedad pegajosa, los derrames de líquidos y las esquinas difíciles de manera más eficaz.

El brazo robótico se extiende automáticamente hacia los bordes y las esquinas para una cobertura más completa, mientras que la detección multiespectral ajusta de forma inteligente el rendimiento de la limpieza en tiempo real.

El modelo también cuenta con un sistema de doble rascador (Dual-Scraper System) para reducir los enredos de pelo y simplificar el mantenimiento, junto con baterías extraíbles para una mayor autonomía de hasta 70 minutos y una mayor flexibilidad.

Gama ampliada de la serie T

Junto al modelo insignia T16 Pro Heat, la serie T también incluye:

T16 Pro Steam — Cuenta con esterilización por vapor a 200°C SaunaClean™ y autolimpieza de doble calor para una higiene mejorada.

— Cuenta con esterilización por vapor a 200°C SaunaClean™ y autolimpieza de doble calor para una higiene mejorada. T15 Pro Heat — Combina limpieza con agua caliente, cobertura de triple borde y un mantenimiento simplificado.

— Combina limpieza con agua caliente, cobertura de triple borde y un mantenimiento simplificado. T14 Pro — Cuenta con detección adaptativa de la suciedad y ajuste inteligente de la limpieza.

— Cuenta con detección adaptativa de la suciedad y ajuste inteligente de la limpieza. T12 Pro — Lleva la limpieza diaria de alto rendimiento y la cobertura de triple borde a más usuarios.

En conjunto, la serie T ofrece una gama completa en seco y húmedo diseñada para diferentes hogares, estilos de vida y necesidades de limpieza, haciendo que la limpieza profunda sea más estilizada, inteligente y sin esfuerzo.

Frigorífico Dreame FizzFresh™: redefiniendo la frescura y las bebidas en el hogar

El frigorífico Dreame FizzFresh™ reimagina el papel del refrigerador, uniendo la innovación en bebidas, la frescura de los alimentos y un diseño premium en una sola solución de refrigeración inteligente. Diseñado para los hogares modernos, FizzFresh™ va más allá del almacenamiento para crear una experiencia de consumo de bebidas más cómoda, personalizada y sofisticada.

Aspectos clave:

Sistema integrado de agua con gas SparklingBar — Ofrece agua con gas fría en cuestión de segundos, con tres niveles de gasificación (ligero, clásico y fuerte), proporcionando un frescor instantáneo sin necesidad de botellas adicionales, máquinas sobre la encimera ni esperas.

— Ofrece agua con gas fría en cuestión de segundos, con tres niveles de gasificación (ligero, clásico y fuerte), proporcionando un frescor instantáneo sin necesidad de botellas adicionales, máquinas sobre la encimera ni esperas. Sistema de hielo doble IceDUO — Proporciona tanto hielo en cubitos como hielo picado, ofreciendo a los usuarios una mayor flexibilidad para las bebidas del día a día, las visitas en casa y los momentos de consumo personalizados.

— Proporciona tanto hielo en cubitos como hielo picado, ofreciendo a los usuarios una mayor flexibilidad para las bebidas del día a día, las visitas en casa y los momentos de consumo personalizados. Experiencia de refrigeración multimodo FreshFlex — Combina un enfriamiento rápido y uniforme con un almacenamiento flexible, ayudando a los usuarios a adaptar el espacio del frigorífico a las diferentes necesidades diarias.

Más allá de estas funciones principales, FizzFresh™ también aporta un cuidado de la frescura más completo en lo que respecta a los alimentos, el aire y el diseño. El cajón HydroGuard Crisper ayuda a mantener la frescura de las frutas y verduras, mientras que la purificación AeroFresh Purification favorece un aire más limpio en el interior del frigorífico. Más que un refrigerador, FizzFresh™ está diseñado como un centro de frescura integrado para la vida cotidiana.

Aspiradora escoba sin cable Aqua Air: la limpieza ultraligera, reimaginada

Dreame también ha presentado Aqua Air, una nueva aspiradora escoba ultraligera diseñada para facilitar el uso diario.

Con un peso de mano inferior a 0,9 kg, Aqua Air se encuentra entre las aspiradoras más ligeras que Dreame ha lanzado jamás. Su cuerpo estilizado, su movimiento flexible y su empuñadura ergonómica de confort natural hacen que la limpieza con una sola mano sea más fácil y cómoda, incluso al limpiar zonas elevadas o espacios reducidos.

Equipada con el motor de alta velocidad desarrollado por la propia marca Dreame, Aqua Air ofrece una potencia de succión de hasta 20.000 Pa con una autonomía de hasta 40 minutos. Las nuevas cuchillas dobles Air TangleCut™ cortan activamente el pelo durante la limpieza para reducir los enredos y el mantenimiento.

Combinada con la capacidad de limpieza en seco y húmedo y la autolimpieza con aire caliente a 70°C, Aqua Air ofrece una experiencia de limpieza más ligera y sin esfuerzo.

Limpiacristales Pano 10 Station: redefiniendo la precisión en la limpieza de superficies verticales

Pano 10 Station representa el siguiente paso de Dreame en la expansión de la limpieza inteligente más allá de los suelos, adentrándose en las superficies verticales. Diseñado para abordar los principales desafíos de la robótica de limpieza de ventanas, Pano 10 Station combina en una sola solución completa cobertura de bordes a esquinas, movimiento estable, eliminación profunda de manchas y un mantenimiento basado en su estación.

En su núcleo se encuentran tres innovaciones clave:

Brazo flexible LiftEdge Flex Arm, pionero en la industria — Se extiende para limpiar más cerca de los bordes y las esquinas, ofreciendo una cobertura de borde a esquina más completa.

— Se extiende para limpiar más cerca de los bordes y las esquinas, ofreciendo una cobertura de borde a esquina más completa. Película húmeda térmica ThermoSeal Heated Wet Film y limpieza termo-húmeda Omni Thermo-Wet Cleaning — Mantiene una capa constante de humedad a 45°C para deshacer las manchas de manera más eficaz y reducir los residuos.

— Mantiene una capa constante de humedad a 45°C para deshacer las manchas de manera más eficaz y reducir los residuos. Estación multifuncional diez en uno (Ten-in-One Multifunctional Station) — Integra el lavado de almohadillas, el secado por aire caliente, la carga, el almacenamiento y el mantenimiento diario. Su sistema de frotado dinámico de cuatro discos (Quad-Disc Dynamic Scrubbing System) ofrece los modos Quick Clean (limpieza rápida) y Deep Clean (limpieza profunda) para lavar automáticamente las almohadillas, mientras que el sistema de secado por convección de aire caliente de doble módulo (Dual-Module Hot Air Convection Drying System) utiliza secado a alta temperatura para ayudar a suprimir el crecimiento de moho y olores, reduciendo la contaminación secundaria.

Más allá de estas tecnologías, Pano 10 también aporta una limpieza inteligente adaptativa a las ventanas y otras superficies verticales de todo el hogar. En conjunto, el robot y su estación multifuncional ofrecen una experiencia de limpieza de cristales más inteligente, limpia y completa para los hogares modernos.

Gama Dreame Pet: un cuidado diario más inteligente para las mascotas y sus hogares

La línea Pet Dreame amplía el ecosistema de hogar inteligente de la marca al cuidado de los animales de compañía, reuniendo soluciones que abarcan higiene, comodidad, alimentación, hidratación y transporte.

La gama incluye cinco productos diseñados en torno a escenarios clave del cuidado diario de las mascotas:

Arenero autonivelante para gatos Moduloo Pure — Cuenta con un sistema modular de control de olores que permite a los usuarios elegir entre el módulo Fresh-Air para la frescura diaria o el módulo Spray + módulo Plasma para un mayor soporte higiénico. Su estructura abierta también crea una experiencia más natural para los gatos.

— Cuenta con un sistema modular de control de olores que permite a los usuarios elegir entre el módulo Fresh-Air para la frescura diaria o el módulo Spray + módulo Plasma para un mayor soporte higiénico. Su estructura abierta también crea una experiencia más natural para los gatos. Cama inteligente con calefacción y refrigeración Moduloo Clima — Proporciona calefacción y refrigeración en toda su superficie, con un rango de temperatura ajustable de 20 a 32°C y una respuesta rápida de alrededor de 10 minutos, ayudando a las mascotas a mantenerse cómodas en cualquier estación del año.

— Proporciona calefacción y refrigeración en toda su superficie, con un rango de temperatura ajustable de 20 a 32°C y una respuesta rápida de alrededor de 10 minutos, ayudando a las mascotas a mantenerse cómodas en cualquier estación del año. Bolsa de transporte para mascotas TunnelGo — Se expande para ofrecer entre 2 y 3 veces más espacio interior, dando a las mascotas más sitio para relajarse, mientras que una almohadilla térmica alimentada por USB y la circulación activa por ventilador ayudan a mantener un entorno cálido, fresco y confortable durante los desplazamientos.

— Se expande para ofrecer entre 2 y 3 veces más espacio interior, dando a las mascotas más sitio para relajarse, mientras que una almohadilla térmica alimentada por USB y la circulación activa por ventilador ayudan a mantener un entorno cálido, fresco y confortable durante los desplazamientos. Sistema de alimentación inteligente Lumina Feast — Integra monitorización en directo 2K HD, audio bidireccional, seguimiento de la ingesta desde el propio cuenco y un depósito de alimentos de 5 litros sellado con tecnología UVC. Cuenta además con compartimentos dobles y una bandeja de nutrición de 8 rejillas, lo que hace que la alimentación diaria sea más limpia, inteligente y fácil de gestionar.

— Integra monitorización en directo 2K HD, audio bidireccional, seguimiento de la ingesta desde el propio cuenco y un depósito de alimentos de 5 litros sellado con tecnología UVC. Cuenta además con compartimentos dobles y una bandeja de nutrición de 8 rejillas, lo que hace que la alimentación diaria sea más limpia, inteligente y fácil de gestionar. Sistema de hidratación inteligente Lumina Flow — Diseñado con separación de agua y electricidad, tanques independientes de agua limpia y residual, monitorización HD y un seguimiento preciso de la ingesta para una gestión de la hidratación más segura y sencilla.

En conjunto, la línea Pet amplía el ecosistema inteligente de Dreame más allá de la limpieza y se adentra en el cuidado diario de las mascotas, ayudando a los propietarios a gestionar las rutinas diarias con mayor visibilidad, comodidad y confianza.

Disponibilidad

La nueva línea de productos se lanzará de forma progresiva en toda Europa a partir de mayo y junio de 2026.

La serie X60 Pro liderará el despliegue:

X60 Pro Ultra Complete: Estará disponible comercialmente a partir del 5 de junio a un precio de 1.499 €, con una oferta de lanzamiento de 200 € de descuento hasta el 11 de junio.

Estará disponible comercialmente a partir del 5 de junio a un precio de 1.499 €, con una oferta de lanzamiento de 200 € de descuento hasta el 11 de junio. X60 Pro Ultra Matrix (edición estándar): Tendrá un precio de 1.699 €.

Tendrá un precio de 1.699 €. X60 Pro Ultra Matrix Vision: Tendrá un precio de 1.799 €.

Tendrá un precio de 1.799 €. X60 Pro Master: Tendrá un precio de 1.599 €. Nota: Estos tres últimos modelos estarán disponibles a partir de agosto de 2026.

Tendrá un precio de 1.599 €.

Los detalles de disponibilidad para el Cyber X se anunciarán más adelante. Para celebrar el lanzamiento, 20 compradores iniciales del X60 Pro Ultra Complete tendrán la oportunidad de ganar un Cyber X.

En cuanto al resto de categorías, la línea de productos de la serie T (fregonas eléctricas), el limpiador de ventanas Pano 10 Station, la gama de cuidado de mascotas Pet y los electrodomésticos también estarán disponibles de manera progresiva en los mercados europeos a lo largo de H2.

La información detallada sobre precios y disponibilidad se puede encontrar en el Apéndice que figura a continuación.

Apéndice: precio y disponibilidad para España

Categoría Producto Precio Disponibilidad Robot Aspirador X60 Pro Ultra Complete €1.499 (Oferta de lanzamiento €1.299 hasta el 11 de junio) 5 de junio de 2026 Robot Aspirador X60 Pro Ultra Matrix €1.699 Agosto de 2026 Robot Aspirador X60 Pro Ultra Matrix Vision €1.799 Agosto de 2026 Robot Aspirador X60 Pro Master €1.599 Agosto de 2026 Robot Aspirador Cyber X €1.199 Segundo semestre (H2) de 2026 Aspirador en Seco y Húmedo T16 Pro Steam €649 Agosto de 2026 Aspirador en Seco y Húmedo T16 Pro Heat PVP €629 (Oferta de lanzamiento €499 hasta el 7 de julio) 23 de junio de 2026 Aspirador en Seco y Húmedo T15 Pro Heat €599 Mediados de agosto de 2026 Aspirador en Seco y Húmedo T14 Pro €499 Mediados de agosto de 2026 Aspirador en Seco y Húmedo T12 Pro PVP €319 (Oferta de lanzamiento €279 hasta el 9 de junio) Ya disponible Aspirador Escoba Aqua Air €499 Julio de 2026 Limpiacristales Pano 10 €399 Julio de 2026 Limpiacristales Pano 10 Station €599 Julio de 2026 Cuidado de Mascotas Moduloo Pure €299 Segundo semestre (H2) de 2026 Cuidado de Mascotas Moduloo Clima €199 Segundo semestre (H2) de 2026 Cuidado de Mascotas TunnelGo €169 Segundo semestre (H2) de 2026 Cuidado de Mascotas Lumina Feast €199 Segundo semestre (H2) de 2026 Cuidado de Mascotas Lumina Flow €159 Segundo semestre (H2) de 2026 Electrodomésticos FizzFresh Refrigerator 524L-CD €1.699 Segundo semestre (H2) de 2026 Electrodomésticos FizzFresh Refrigerator 524L-FD €1.799 Segundo semestre (H2) de 2026 Electrodomésticos AI Inverter Washer L9 €899 Segundo semestre (H2) de 2026 Electrodomésticos AI Twin Inverter Dryer L9 €1.099 Segundo semestre (H2) de 2026

Aviso legal: La fecha de lanzamiento puede variar según el país. También pueden variar precios y ofertas en función del país y de los distribuidores.