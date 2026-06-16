Junts llevará a Armengol al Constitucional por impedir que se vote en el Congreso una petición para adelantar elecciones

Junts no piensa quedarse en la protesta. Después de que la Mesa del Congreso, con la mayoría de PSOE y Sumar y bajo la presidencia de la socialista Francina Armengol, inadmitiera este martes su enmienda y la del Partido Popular para que el Pleno votara una iniciativa para convocar ya a las urnas , la formación de Carles Puigdemont ha decidido trasladar el pulso a los tribunales. Según trasladan fuentes de la formación a OKDIARIO, los de Puigdemont llevarán a Armengol y a los miembros de la Mesa de PSOE y Sumar ante el Tribunal Constitucional por blindar a Sánchez e impedir que la Cámara se pronunciara sobre el adelanto electoral.

Junts considera la decisión de la Mesa una «resolución inaudita» y, en su lectura, un veto que sirve en bandeja la mejor radiografía del Ejecutivo: «Queda clara la evidencia de la debilidad extrema en la que se encuentra el Gobierno español, incapaz de afrontar una sencilla votación en el pleno».

La enmienda de los independentistas, articulada a través del artículo 194.2 del Reglamento del Congreso, estaba además redactada con extremo cuidado precisamente para sortear cualquier objeción. Instaba a Sánchez a «proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente», subrayando de forma expresa su «carácter político, sin vinculación jurídica». Antes incluso de conocerse el veto, fuentes de Junts insistían en que «la redacción de la enmienda se ha cuidado mucho» y aseguraban que no entenderían que el Congreso la inadmitiera a trámite.

La Mesa se aferró a un argumento constitucional para tumbar la iniciativa. En su comunicado, invocó la prerrogativa exclusiva de la cuestión de confianza regulada en el artículo 112 de la Constitución para inadmitir las enmiendas de PP y Junts, al resolver que ambas «invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno». La decisión contó con los votos de PSOE y Sumar, que suman mayoría en el órgano, presidido por Armengol y con la presencia, entre otros, del vicepresidente primero, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

El portavoz socialista, Patxi López, lo había avanzado sin matices: «Esto no se vota. Convocar elecciones es prerrogativa del presidente del Gobierno y le corresponde a él en exclusiva decidir». Una posición que Junts considera puro pretexto, porque la Cámara no iba a obligar a nadie a nada: la votación no era vinculante. Sólo retrataba.

El precedente que desarma a la Mesa: febrero de 2025.

En febrero de 2025, la propia Mesa del Congreso admitió a trámite una proposición no de ley de Junts que instaba al Gobierno a someterse a una cuestión de confianza —materia que también afecta a una prerrogativa del presidente—. Entonces no hubo veto. Ahora, ante una enmienda de naturaleza equivalente, la Mesa cierra el paso. ¿Qué ha cambiado? Para los de Puigdemont, no el Reglamento ni la Constitución, sino el miedo del Ejecutivo a un retrato parlamentario en el peor momento de la legislatura.