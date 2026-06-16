Irene Montero da el cante en la Eurocámara: le dedica el ‘Happy Birthday’ a Trump y acaba haciendo el ridículo

Irene Montero, eurodiputada de Podemos, ha protagonizado un momento muy comentado este martes en el Parlamento Europeo. La que fuera ministra de Igualdad en el primer Gobierno de Pedro Sánchez ha subido al estrado para criticar a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y para ello se ha puesto a cantar en inglés el icónico «Cumpleaños Feliz» al mandatario norteamericano, irónicamente, por su 80 aniversario.

Montero se ha preguntado «qué celebra Europa», en relación al acuerdo al que han llegado Estados Unidos e Irán para la reapertura del Estrecho de Ormuz. A juicio de la podemita, «Irán está celebrando que ha ganado» y mientras, Donald Trump, como no puede celebrar que ha ganado, celebra su 80 cumpleaños montándose su propio imperio romano, poniendo a sus gladiadores a romperse la cara como se la han roto a Topuria».

Esta referencia al evento de la UFC en la Casa Blanca ha precedido a una nueva mención sobre «qué celebra Europa». Montero se ha explayado preguntándose si pueden los europeos «celebrar» que han «impedido un genocidio». Asimismo, ha cuestionado si es posible festejar que han «parado una agresión ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán», que han «roto relaciones con Israel» o que se ha «parado la ocupación del Líbano».

«No, nada de eso lo podemos celebrar. Entonces, ¿qué puede celebrar Europa?», ha incidido Irene Montero, que a continuación se ha dirigido a la vicepresidenta de la Comisión Europea, la estonia Kaja Kallas. «¿Qué celebra usted señora Kallas? ¿Celebra el cumpleaños de Donald Trump? «Entonces, vamos a cantarle», le ha dicho Montero, que inmediatamente se ha puesto a cantar, ante el máximo silencio de la eurocámara, donde han alucinado con la entonación de la podemita, que se ha descrito, al final de su intervención, a Trump como «Mr. Genocide –Sr. Genocidio–».

En las redes sociales, los comentarios sobre la actuación de Montero no han tardado en aparecer, en especial los de los más críticos con la eurodiputada de Podemos. La propia Montero no ha dudado en compartir también en las redes sociales su intervención, con un vídeo acompañado de un escueto mensaje en X: «Happy Birthday to Trump».