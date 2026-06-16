Madring ya está listo. Así lo pudo comprobar OKDIARIO, entre otros medios y autoridades, este martes en el gran día de la presentación del trazado donde se correrá el Gran Premio de España en Madrid, que 45 años después volverá a albergar una carrera de Fórmula 1. Lo hará a lo grande, en los 5,4 kilómetros y 22 curvas que para las voces más autorizadas comprenden «el mejor circuito del mundo».

Este periódico tuvo una oportunidad de dar una vuelta en autobús por la zona donde transcurrirán las distintas sesiones del GP de España y pudo comprobar que, como prometió su arquitecto, Jarno Zaffelli, en su entrevista con OKDIARIO en junio de 2025, el circuito lleva listo desde la fecha que se marcó tanto el diseñador italiano como la organización de Madring: el 31 de mayo.

Hablamos de lo que es el asfaltado, en perfecto estado de revista y a falta de que se ‘engome’ con distintos preparativos que hay planificados antes del GP de España que se celebrará los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2026. Aún queda algo menos de tres meses para ultimar esos detalles que están en construcción. Principalmente, el atrezo de lo que a día de hoy es una carrera de F1.

También la zona de boxes, donde las escuderías preparan la estrategia para las distintas pruebas del fin de semana y reajustan los monoplazas durante las mismas. El pit lane, como en cada circuito del campeonato, está en paralelo a la recta principal, pero a diferencia del resto, en Madring está dividido por el pabellón central de IFEMA (recinto ferial de Madrid).

Madring cumple su promesa

Este medio también asistió al espacio WAH, marca de renombre en el mundo de la música, donde se llevarán a cabo, entre otros eventos y celebraciones, la rueda de prensa de pilotos que organiza la FIA en cada Gran Premio. Allí, Carlos Sainz hijo, embajador de Madring, y autoridades como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y José Luis Martínez Almeida, alcalde de la ciudad, comparecieron ante prensa e invitados y concordaron en que el madrileño «es el mejor circuito de la F1».

«Hace dos años, cuando anunciamos el GP de Madrid, con Stefano Domenicali (presidente de la F1), nos comprometimos a organizar el mejor GP de F1 del calendario y hemos cumplido. Dijimos que no queríamos un circuito más, sino el mejor. Y hemos cumplido», afirmó Almeida, mientras que Ayuso hablaba de «un desafío de enorme magnitud».

«Madrid combina también el espectáculo, la seguridad, el riesgo y ahora vamos a tener el mejor circuito de F1 del mundo. La demanda está creciendo por encima de las expectativas, las ventas superan el 90% y eso es porque Madrid es un lugar abierto», insistió la presidenta.

¡YA ES OFICIAL, MADRING TENDRÁ GRADA DE @Carlossainz55! Os presentamos la grada Team Fifty5: pic.twitter.com/wZuRaIo4SC — MADRING (@madring_oficial) June 16, 2026

Por su parte, Sainz confirmó haber conseguido lo que pretendía cuando desde la diseñadora se le dieron galones a la hora de asesorar sobre puntos llamativos de Madring: «Es un circuito diferente, con carácter y personalidad». Todos vibraron con la primera reproducción del himno de España en el izado de la bandera de nuestro país más grande que existe. Un momentazo que sirvió de preámbulo a una presentación memorable.

«El mejor circuito del mundo»

El piloto de Williams también se refirió a la espectacular curva de La Monumental: «Tengo la sensación de que va a ser a fondo. Primero decir que es una curva que desde que el momento en que la vi me sorprendió que la F1 y Pirelli la autorizasen. No es fácil para los coches de F1. Son casi 180 grados mantenidos con una pendiente brutal. Será un quebradero de cabeza para los equipos».

Además, el madrileño anunció que también habrá grada Sainz en la carrera de su ciudad y que las entradas para la parte más privilegiada del trazado saldrán en los próximos días: «Será la parte más alta, donde más se vea. Así que mejor imposible». Madrid ya calienta motores para debutar en la F1. ‘De Madring al cielo’ es el lema recogido en su espectacular cartel que pronto protagonizará la modalidad de monoplazas más prestigiosa de la historia.