El diseñador de Madring: «Quiero que la gente se enorgullezca de tener este circuito en su ciudad»

El histórico proyecto de Madring tiene nombre y apellido: Jarno Zaffelli (Reggio, 1976). El diseñador del circuito que acogerá el nuevo Gran Premio de España a partir del Mundial de Fórmula 1 2026 confiesa a este periódico que está ante «el desafío de su vida laboral» y desvela cómo se originan detalles del trazado, sin esconder sus grandes preocupaciones como la del asfaltado.

El arquitecto principal de Dromo, estudio que se encarga del diseño del circuito madrileño, da una fecha en la que tener prácticamente finalizadas las obras y no ve ningún inconveniente en realizar otra exhibición como la de Carlos Sainz el pasado 7 de junio. El piloto español le asesora en las zonas del trazado a perfeccionar, aunque no pueden hacer todo lo que les gustaría al tratarse de una ciudad y no de un «terreno virgen».

PREGUNTA: No le tengo que dar la bienvenida a Madrid porque es su segunda casa.

RESPUESTA: Sí, así es. Paso mucho tiempo aquí ahora.

P: ¿Viene aquí una vez por semana?

R: Sí, estoy aquí básicamente todas las semanas y planeo quedarme con más frecuencia una vez que la construcción comience a tomar impulso, especialmente en la parte del asfalto.

P: Recordemos que es el líder del diseño de Madring.

R: Sí, bueno. Hemos estado trabajando desde el principio en la flexibilidad, luego en el diseño y ahora en la construcción. Estamos siguiendo la dirección de obra, la dirección facultativa. Vamos a encontrar la manera de seguir el ejemplo del circuito, y tenemos un acuerdo para cubrir todas las necesidades de construcción del circuito del Gran Premio de España de Fórmula 1.

P: La gente puede estar tranquila porque tiene mucha experiencia en esto.

R: Sí, tenemos mucha, pero, como sabes no se trata sólo de la experiencia que tenemos, sino también del equipo que podemos formar y con el que podemos trabajar. Actualmente, tenemos dos grandes empresas que trabajan juntas, Acciona y Eiffage, y están muy contentos con la relación que tenemos con ellas porque trabajamos en equipo. Están haciendo muchas cosas en Valdebebas. Les gustaría avanzar más rápido porque el invierno llegará tarde o temprano. Así que es mejor hacer el trabajo que debe hacerse lo antes posible.

P: Dice que la parte más difícil será el asfaltado. ¿Por qué?

R: Porque estamos usando asfalto especial para la F1 y tenemos que considerar que si se instala el asfalto muy pronto, especialmente en la vía pública o frente a la feria, se producirán daños por el uso de camiones o por pérdidas de aceite. Por lo tanto, es crucial encontrar el momento adecuado para producir todos los materiales especiales y llegar justo a tiempo para la carrera y para la aprobación de las licencias. No todas las expectativas de las partes interesadas son un entorno. Tenemos mucha presión por esto, así que no podemos fallar. No podemos hacerlo y rehacerlo. Lo haremos con la seguridad de que lo lograremos. Y Madring tiene que permanecer allí durante 10 años o más.

P: Hace dos semanas conocimos la fecha exacta del Gran Premio en Madring (11, 12 y 13 de septiembre de 2025). ¿Le gusta?

R: Me gusta. Lamentablemente, será después de Zandvoort. Será nuestra creación. Habría preferido en mayo o junio, pero es algo que funciona. Tenemos tiempo para continuar la construcción y terminarla para entonces.

P: Ese es su deseo a partir de 2027 ¿no?

R: Bueno, no es mi deseo, porque esa parte es de IFEMA con la FOM. Les gustaría tener diferentes fechas en 2026. Estaba disponible para el 13 de septiembre y están trabajando para ello. Planeamos estar listos para el 21 de mayo y que la organización temporal esté lista para finales de julio. Así que estamos a tiempo.

P: Ya ha habido un evento que ha demostrado que Madrid está lista para acoger la F1 (el pasado 7 de junio Carlos Sainz rodó con el Williams por una zona del circuito y también lo hicieron Pepe Martí y Mari Boya con el Campos Racing).

R: Sí. Madrid está absolutamente lista. La diferencia entre Madrid y las demás capitales europeas, por ejemplo, no es sólo es que esté preparada, sino que quieren hacerlo. Madrid quiere organizar una carrera. Y esa es la diferencia. Conozco a muchos españoles. Tengo esta oportunidad. Y puedo decirles: Sois una nación que cuando tenéis una idea vais a por ella. Una vez me dijeron ‘queremos hacerlo en Madrid’, personalmente nunca dudé de que Madrid puede y va a lograrlo, pero es personal.

P: Para recordarlo, ¿qué otros circuitos ha diseñado?

R: Desde cero, sólo este. Si no hablamos de pistas de karts como la de Silverstone, hablamos de F1. Tuvimos muchas obras donde remodelamos completamente Silverstone, donde básicamente reconstruimos completamente Zandvoort. Una obra enorme donde remodelamos Zanvoort, remodelamos Spa Francorchamps, Singapur, que hemos seguido durante los últimos 30 años. Portimao, Mugello, Imola en el pasado. Básicamente los circuitos tradicionales en la F1, ahora que me recuerdas Hungaroring, acabamos de terminar la recta principal hace dos semanas. Los circuitos tradicionales o los europeos son nuestro negocio principal. Intervinimos en Lusail. Estábamos a cargo de la construcción, especialistas en el asfalto para todo el mundo. Estábamos en Abu Dabi. Si me das tiempo te diría más, pero nunca pienso en ello. Es decir, de lo que nos gustaría hablar es de este proyecto y no del pasado o el futuro. Nos gustaría centrarnos en conseguir lo mejor posible para lo que estamos haciendo en este momento.

P: Es interesante porque Madrid no se inspira en ningún otro trazado.

R: No, por supuesto. Pero así es como diseñamos. No queremos darle a nuestro cliente que sea una copia. Nos gusta usar nuestro cerebro y comprender cuál es el modelo de negocio de nuestro cliente para potenciarlo, así que si tengo un cliente, necesitamos lograr este objetivo. Si tienen una idea clara y nos hablan a mí y a mi equipo para desarrollar algo único para esta ubicación por qué necesito simplemente adaptar algo que funciona en otro circuito que no funcionará en este porque es un entorno diferente. Sí, usamos el terraplén como hipertransacción en Valdebebas, pero no copiamos y pegamos el terraplén que tenemos en Zandvoort porque es una forma totalmente diferente de construir aquí. Creamos un entorno como la Monumental (curva peraltada), así la llamaron, no nosotros. Se trata de tener un entorno que dé un efecto estadio, pero no será como el que tuvimos en Zandvoort. Nos gusta hacer algo diferente cada vez que se analizan las necesidades del proyecto, del cliente y el entorno de las partes interesadas. No sería bueno que alguien de Madrid escuchara a alguien decir ‘esta parte es igual que la de tal circuito’.

P: Imagino que a un diseñador de un circuito de F1 le tiene que gustar la F1.

R: Sí, por supuesto. Me gusta la F1, especialmente algunas partes de la F1. Básicamente, los equipos son nuestros clientes, utilizan muchos aspectos de los suministros y los conocemos muy bien. La parte que me genera más financiación es siempre el propósito de aprovechar al máximo la tecnología disponible. Leyendo el reglamento, sacándole segundos… es la parte que realmente me gusta. Los pilotos, la mecanización, los ingenieros y todos los que trabajan en la F1. Me encanta esa parte y realmente necesito desafiarlos. Por eso, recibimos constantemente solicitudes de los equipos y de los proveedores para comprender cómo será Madring. Todavía no compartimos esta información porque queremos que vengan y encuentren algo único una vez vengan aquí. Es una discusión genuina. Cuando lo hicimos en Zandvoort no se lo esperaban, cuando reeditamos Silverstone no esperaban muchos cambios, no era posible generar más adelantamientos con el nuevo asfalto. El enfoque debe ser Madrid, la población de Madrid. Mi objetivo final será que la gente se enorgullezca de tener este circuito en su ciudad natal.

P: Un piloto como Carlos Sainz, ultracomprometido con sus equipos, que incluso le acaban ‘echando’ de la fábrica por las noches, ¿cómo de importante es que colabore en el diseño de Madring?

R: Sí, hemos tenido varias ocasiones para hablar opciones, qué hacer y qué no. Lamentablemente, lo que ocurre es que al trabajar en un circuito híbrido como este hay limitaciones que a veces impiden que él o mi equipo hagamos lo que realmente queremos. Por ejemplo, en Valdebebas, diseñando una esquina y claro que necesitas considerar por qué estás diseñando ahí y qué puedes hacer y qué no acogiéndote a las normas, estás en una ciudad no como en un terreno virgen donde puedes hacer lo que quieras. Cuando lo construimos el tramo de vía pública, la curva 7 u 8, no recuerdo el número porque lo cambiamos en algún momento. Por supuesto, si necesitamos pasar por debajo del túnel, el túnel está ahí y no puedes entrar. Entendiendo todo esto es un proceso muy interesante para un piloto porque él también puede entender cuál es la lógica detrás de ciertas cosas. No podemos hacer lo que queremos. Como ingenieros en la F1, intentamos encontrar el área adecuada para explotar al máximo estas áreas, pero tenemos muchas directrices regulatorias que considerar sea cual sea la dinámica de los coches, tenemos que pensar en eso. Nadie sabe cómo serán en 2026. Así que ahora mismo estamos debatiendo. ¿Cómo movemos las curvas y un metro más? Quizás debamos esperar a ver los nuevos coches, cómo funcionan antes, las llantas serán diferentes. ¿Nos movemos ahora? Esperemos, pero tenemos la propuesta. Es un proceso continuo que desafortunadamente no terminará en el momento en que dices que está terminado. No, terminará el día antes de la carrera. Y luego veremos.

P: Los consejos de Carlos son los mejores que puedes recibir.

R: Sí, sí, absolutamente porque lo entiende. Pero no pienses sólo en Carlos. Sí, en las pistas es muy importante, pero lo mejor del evento es lo que Madrid verá. Piensa en cuántas personas, cuántas instituciones, cuántos interesados ​​tenemos en Madrid trabajando y trabajando para que todo el mundo tenga éxito. Todo el mundo verá la pista. Estará Carlos corriendo allí y ojalá gane, o Alonso, aunque quizá Madrid prefiera a Carlos, pero soy escéptico aquí. El efecto es pensar en toda la gente que está trabajando entre bastidores, trabajando en la construcción, asumiendo la responsabilidad, tomando decisiones. No te haces una idea. En algún momento, mi equipo era de 55 personas y ahora mismo que estamos terminando una parte seguimos alrededor de 55 sólo para el diseño. Luego, en la parte de construcción, nos hemos desplegado 27 o 28. Y vamos a alcanzar los 52 o 53 en el asfalto, pero si piensas en IFEMA sólo su equipo es de 50. Sólo los que se dedican a F1. Luego está el Ayuntamiento, el aeropuerto, la Policía, la Comunidad de Madrid. Todos los que trabajan en esto. Somos entre 200 y 300 personas las que trabajamos para que esto sea posible.

P: ¿Es posible que antes de septiembre haya otro evento como un roadshow en Madring?

R: Sí, absolutamente porque fabricamos asfaltos. Somos la única empresa del mundo que tiene todo el conocimiento sobre asfalto dentro de nuestra empresa. Así que no usamos materiales externos. ¿Qué significa? Que todas las vueltas se realizan dentro de la especialidad. Lo que hemos estado haciendo durante los últimos 20 años es siempre así. Y lo que probamos, por ejemplo, en 2019 en Silverstone es que podemos terminar el asfalto 10 días antes de la carrera. No me preocupa el asfalto porque estamos trabajando en una mezcla especial original para Madring, que no tiene nada que ver con todas las demás mezclas que hicimos en el pasado porque necesitamos trabajar aquí y una vez sabemos que esto funciona en el laboratorio hacemos las pruebas como si fuera una garantía y estamos seguros. Estoy preocupando en si voy a pagarlo ahora en dos meses dejaré un área para la vía pública. Puedo tener un área en un año con un color ligeramente diferente debido a la antigüedad de la parte superior. Este tipo de cosas. No me preocupa.

P: ¿Madring es el mayor desafío de su carrera?

R: De la vida laboral sí, sin duda, ha sido el mayor desafío. Pero ha sido el mayor desafío no por la dificultad del circuito, sino por la complejidad del marco legal europeo que tenemos con una empresa pública y con una institución como IFEMA. Esto dificulta las cosas porque queremos corregir las cosas y, por lo tanto, tienen que hacer un gran esfuerzo, algo que normalmente estructuran las empresas privadas y el gobierno. Nos encontramos en una situación única. Y, por supuesto, esto requiere esfuerzos que nunca antes habíamos realizado en nuestra experiencia.

P: ¿Sobrevivirá Madring 10 años en el calendario de la F1?

R: El calendario está ahí. No veo ninguna razón por la que Madring no debería estar ahí. El trazado será el mejor que estamos capacitados para diseñar y construir en esta atmósfera y creo que todo el mundo que está trabajando en este momento debe estar orgulloso del trabajo que hemos hecho hasta el momento. Veremos, es un trabajo en proceso. Estamos dándolo todo para que cada persona en Madrid pueda estar orgullosa.