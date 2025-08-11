Cimic (ACS) mejorará la autopista Eastern Freeway en Melbourne

Diseñado para reducir los tiempos de viaje de los conductores y mejorar las conexiones en el noreste de Melbourne, las mejoras de la Eastern Freeway entre las carreteras de Tram y Springvale serán realizadas por CPB Contractors en colaboración con BMD Constructions y Arup.

Juan Santamaría, Consejero Delegado del Grupo ACS y Presidente Ejecutivo del Grupo CIMIC, ha declarado: «Estas mejoras serán fundamentales para proporcionar un mayor acceso a través de los suburbios del este de Melbourne, que conecta en North East Link y la carretera de circunvalación M80 en Greensborough, reduciendo los tiempos de viaje para los conductores en hasta 11 minutos entre Springvale Road y Hoddle Street, y mejorando las conexiones peatonales y ciclistas.»

El Director General de CPB Contractors, Jason Spears, ha declarado: «CPB Contractors espera aprovechar la experiencia y los conocimientos de nuestro personal en el proyecto North East Link para garantizar la entrega segura de esta etapa de las mejoras de la Eastern Freeway. Con un enfoque centrado en la entrega sostenible y utilizando lo último en tecnología digital de construcción, vamos a seguir trabajando en estrecha colaboración con el Gobierno de Victoria y las comunidades locales para minimizar las interrupciones y maximizar el diseño y los resultados sociales para la población local «.

El alcance de las obras del proyecto de mejora de la autopista Eastern Freeway – Tram Road to Springvale Road incluye:

Mejora de la autopista con nuevos carriles y rampas mejoradas.

Revitalización de espacios abiertos, incluida la plantación de árboles en el parque lineal de Koonung Creek .

. Instalación de nuevas tecnologías de gestión del tráfico para mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico.

Mejora de la conectividad para peatones y ciclistas, incluida la construcción de un nuevo paso elevado para peatones en Eram Park.

Está previsto que las obras finalicen en 2028.