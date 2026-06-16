Carlos Sainz: «¿Podio en Madring? El circuito estará muchos años y tendré más oportunidades aquí»

Carlos Sainz compareció ante los medios durante la presentación de Madring, circuito que albergará la vuelta de la Fórmula 1 a Madrid con el nuevo Gran Premio de España que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de septiembre. El piloto español es embajador de la cita y este martes, una fecha muy especial para la capital española, tomó la palabra.

Sainz, que fue el primero en probar el circuito, aseguró durante el acto ante las instituciones que Madring «es muy chulo». «Tiene de todo, tiene curvas cerradas y abiertas… la Monumental», dijo, antes de tocar el trofeo del GP de España. «Lo que más me sorprendió es que tiene rectas largas, importante para adelantar. Es un circuito diferente, híbrido, y tiene esas dos partes que es urbano y abierto», añadió.

«Para mí es un orgullo, un honor y algo súper emocionante. Poder decir que voy a competir en un GP que está a 20 minutos de mi casa será increíble. Es muy difícil de describir. La grada, que se dio muy bien en el GP de Cataluña, por supuesto habrá otra en Madrid», prometió. Este fondo de animación se situará en las curvas 8 y 9 y próximamente saldrán sus entradas a la venta. «Será la parte más alta, donde más se vea. Así que mejor imposible», afirmó Sainz.

«La curva de la Monumental está como a mitad de circuito, llegaremos más en fila de a uno que en paralelo todos. Te va a permitir coger distintas líneas. Tengo la sensación de que va a ser a fondo. Primero decir que es una curva que desde que el momento en que la vi me sorprendió que la F1 y Pirelli la autorizasen. No es fácil para los coches de F1. Son casi 180 grados mantenidos con una pendiente brutal. Será un quebradero de cabeza para los equipos. Bienvenido sea porque así le da carácter y personalidad», analizó.

¿Es posible el podio en Madring para Sainz?

«Sí, está el punto de la curva 1 y la 4. Lo bueno es que, por lo que he visto, va a estar muchos años en el calendario y tendré más oportunidades. El Williams del tercer tercio de la temporada debería ser mucho mejor que el de ahora. Es difícil un podio a estas alturas. No descartes que en un circuito nuevo con un coche de la zona media puedan pasar cosas», afirmó Sainz sobre sus posibilidades en Madring.

«Nos hemos recuperado del bache del invierno. Queda un segundo tercio en el que invertir muchos recursos para llegar al tercero, donde debería haber estado Williams durante la temporada. El orden competitivo en septiembre puede ser distinto al de ahora», añadió en este sentido.

Sainz también dedicó unas palabras a la selección española tras su empate contra Cabo Verde: «Un partido no te dictamina el resultado del Mundial. Lo vimos en 2010, siempre va a haber nervios, jugamos contra un equipo motivadísimo. Confío en que ganaremos los partidos que vienen y nos meteremos en la pelea».

«A este paso estaré por los 10 u 11 equipos de la F1 y seré el primero de la historia en correr con todos. Mi objetivo sigue siendo ganar con Williams. Mi prioridad principal pasa por eso. Hasta que no ruede con un F1 no puedo decir las sensaciones aquí, lo que sí puedo decir desde fuera es que el circuito es diferente y que tiene carácter», alabó.