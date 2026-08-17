Salen a la luz fotos muy subidas de tono de Naomi Asensi, ex de ‘La isla de las tentaciones’, con un conocido futbolista español

Naomi Asensi vuelve a dar que hablar en las redes sociales después de que hayan comenzado a circular unas fotografías de la influencer junto a Raúl Sánchez, futbolista español que milita en el CD Castellón. Las imágenes, de carácter muy cercano y sugerente, han despertado todo tipo de comentarios entre sus seguidores y han vuelto a relacionar a la exparticipante de La isla de las tentaciones con el mundo del fútbol.

Por el momento, no existe una confirmación pública de una relación sentimental entre ambos, por lo que cualquier interpretación sobre la naturaleza de su vínculo debe tomarse con cautela. Lo que sí ha provocado la aparición de estas fotografías es un nuevo interés por la vida personal de Asensi, una de las concursantes de La isla de las tentaciones que más recorrido ha tenido posteriormente en televisión y redes sociales.

Naomi Asensi alcanzó una notable popularidad tras participar en el reality junto a Adrián Blanch, una relación que estuvo marcada por los acontecimientos vividos durante el programa y que posteriormente continuó generando titulares. La joven se ha mantenido desde entonces muy activa en redes sociales, donde comparte habitualmente diferentes aspectos de su vida y ha construido una importante comunidad de seguidores. En esta ocasión, el nombre que aparece vinculado al suyo es el de Raúl Sánchez, atacante español que compite en Segunda División con el Castellón.

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El futbolista ya había protagonizado anteriormente informaciones relacionadas con el mundo de La isla de las tentaciones. De hecho, en 2023 varios medios se hicieron eco de su relación con Gala Mora, también conocida por su paso por el programa. En aquella etapa, Raún Sánchez llegó a denunciar públicamente los problemas derivados de su ruptura y aseguró que determinadas situaciones le estaban afectando psicológicamente. Su vinculación con rostros del reality no es por tanto algo nuevo para él, aunque ahora vuelve a aparecer en escena por unas circunstancias muy diferentes.

Estas nuevas imágenes junto a Naomi Asensi han vuelto a colocar al futbolista y a la televisiva en el foco mediático. Dada la evidente complicidad que muestran las fotografías, vienen a confirmar que están juntos, aunque en el post de la creadora de contenido no se le ve el rostro al futbolista. Sin embargo, por los tatuajes queda claro que es él, y todo apunta a que a partir de ahora no van a esconderse.

En un momento en el que las publicaciones de redes sociales pueden convertirse rápidamente en noticia, las imágenes han sido suficientes para alimentar los rumores y provocar numerosas reacciones entre los seguidores de ambos protagonistas. Así, Naomi Asensi vuelve a estar relacionada con el mundo del fútbol y Raúl Sánchez aparece nuevamente vinculado a una influencer conocida de La isla de las tentaciones.