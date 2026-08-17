Sergio Busquets vuelve al Barcelona: será asistente de Belleti en el filial de Segunda Federación

Sergio Busquets vuelve al Barcelona. El legendario centrocampista blaugrana regresa con 38 años para iniciarse en los banquillos y lo hará como asistente de Juliano Belletti en el Barça Atlétic con el complicado reto de sacar al filial culé de la cuarta categoría del fútbol español. El histórico ex jugador formará parte del cuerpo técnico del brasileño mientras se saca el curso de entrenador.

Busquets colgó las botas en 2025 tras su tercera temporada en el Inter de Miami y un año después volverá al Barcelona, donde militó durante prácticamente toda su carrera (15 años en el primer equipo). Ya no será como ese centrocampista del que brotaban la mayoría de jugadas, sino como aprendiz de técnico.

No estará en el primer equipo con Hansi Flick, por donde sí pasó, por ejemplo, Thiago Alcántara, sino en el Barça Atlètic de Segunda Federación. «Busquets inicia una nueva etapa en el club de su vida. Su experiencia, sus conocimientos y su forma de entender el juego pasan a formar parte del equipo de trabajo de Juliano Belletti, con el objetivo de contribuir al crecimiento y a la formación de los jóvenes futbolistas del filial azulgrana», informa el Barcelona en el comunicado del regreso del catalán.

Busquets disputó 722 partidos con la camiseta del Barça y es el tercer jugador con más actuaciones en la historia del club. Su palmarés está a la altura de muy pocos: 32 títulos, con 9 Ligas, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.

Busquets, otro entrenador en ciernes

Además, con la selección española ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012, formando parte de una generación que marcó una época en el fútbol internacional. Busquets fue un pilar en el centro del campo de leyenda que también componían Andrés Iniesta y Xavi Hernández. El segundo llegó a dirigir al Barcelona y quién sabe si ahí también estará el techo de Busquets.