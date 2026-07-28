Lewandowski rechazó el contrato de su vida por no dejar tirado al Barça durante seis meses

La de Robert Lewandowski con el Barcelona ha sido una historia de amor. Así lo demuestra y lo hace ver su representante, el reputado Pini Zahavi, que ha dejado bien claro lo que dejó ir este pasado mes de enero el delantero polaco por acabar como merecía su etapa en el Barça, cumpliendo su contrato. Lo que pasa es que la oferta que le pusieron encima de la mesa era de… ¡200 millones de euros! 100 kilos por temporada.

Pini Zahavi ha desvelado la importantísima oferta que tuvo Robert Lewandowski en el pasado mercado invernal procedente del Al-Ittihad de Arabia Saudí. Una oferta de 200 millones, 100 por cada temporada que firmaría, pero que tenía fecha de caducidad. El delantero polaco, en medio de su última temporada con el Barcelona, optó por dejarla pasar y cerrar su etapa en el Camp Nou como deseaba, cumpliendo contrato y despidiéndose de la afición como merecía.

Esas mismas dos temporadas son las que ha firmado Robert Lewandowski con el Chicago Fire, el club de la MLS con el que previsiblemente cerrará su carrera como futbolista. El polaco tuvo también ofertas de Italia y Turquía, aunque acabó decantándose por esta vía estadounidense pese a que no fuera su primera opción: esa era la de Arabia Saudí.

«Robert tenía sobre la mesa una oferta de dos años por valor de 100 millones de euros por temporada y no la aceptó porque quería jugar en el Barcelona», relató Pini Zahavi al medio SportoweFakty, donde pone de manifiesto esa oportunidad que dejó pasar Lewandowski con tal de esperar al fin de su contrato con los culés.

Lo curioso es que Lewandowski sí deseaba ir a Arabia Saudí, era su primer opción por comodidad y cercanía con su Polonia natal, una posibilidad que le seducía por encima de Estados Unidos, con la que las conexiones son mucho peores, en cuanto a distancia y también diferencia horaria.

«Robert quería jugar en Arabia Saudí, principalmente por la comodidad de vivir allí: por la poca diferencia horaria entre Riad y Varsovia, y por la menor distancia a Polonia en comparación con Estados Unidos», explica Pini Zahavi, que también es consciente de las importantes sumas de dinero que se mueven en el país saudí, ahora más contenidas: «También sabíamos que nos esperaba mucho dinero. Pero los saudíes han cambiado su enfoque respecto al gasto». Lo sabía desde hace varios meses. Hablé con los directivos de Al-Ittihad, por ejemplo, y con gente de Qatar. La guerra también complicó la situación. Hace un año, todo habría sido completamente diferente».

Y es que Lewandowski pudo quedarse otro año en el Barcelona, aunque con un rol mucho más discreto que este último año: «Joan Laporta lo adora, ¡de verdad! Y quería que Robert jugara en el Camp Nou un año más. Hablé con él sobre esto en diciembre, y me dijo entonces: ‘Quiero que Robert se quede’. Pero Laporta, y soy amigo suyo desde hace más de 30 años, no se entromete en el trabajo de los entrenadores. El director deportivo y el entrenador son quienes deciden la plantilla. Y no podían garantizarle a Robert un puesto en el once titular, que era más importante para él que incluso el dinero. Ya lo conoces, siempre quiere jugar, ser una pieza clave en el equipo. Sin embargo, Deco y Hansi tenían visiones diferentes para el futuro de Robert en el Barcelona, así que en cierto momento empezamos a considerar otras opciones».