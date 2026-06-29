¡Lewandowski ficha por los Chicago Fire de Estados Unidos!

Robert Lewandowski abandona el fútbol europeo. El ex delantero del Barcelona ficha por los Chicago Fire, uno de los equipos principales de la MLS, la liga de Estados Unidos. Por primera vez en su carrera, Lewandowski jugará fuera de Europa y a sus 37 años hace lo que tantos otros jugadores hicieron: irse a Estados Unidos en los últimos años de carrera.

Lewandowski firma por dos temporadas con el club norteamericano, que es tercero en la conferencia este de la MLS, parada ahora por la disputa del Mundial. Esta liga, en la que ya hay muchos ex jugadores de la liga española, se disputa en año natural, de febrero a noviembre, y no de agosto a mayo como en Europa.

Lewandowski ocupará una plaza de jugador franquicia (en la práctica, esto significa que no cuenta para el tope salarial del equipo) y una ficha de jugador internacional. Lewandowski llega a Chicago tras terminar su contrato con el Barcelona, en el que estuvo cuatro años dejando grandes datos. Sin embargo, no se va a otro club de Europa, sino que se va a la aventura estadounidense, donde también cobrará más dinero.

«Desde el primer día nos propusimos construir un club de primer nivel que inspirara grandeza, uniera a Chicago y compitiera por títulos. Robert Lewandowski representa perfectamente esos valores y encarna los estándares que esta ciudad merece: un campeón y un competidor nato», ha dicho Gregg Berhalter, director deportivo y entrenador del Chicago Fire.

Chicago Fire es uno de los principales equipos de la MLS, fundado en 1997, y actualmente es tercer clasificado en la conferencia este, a siete puntos del Nashville, que es el líder, y cinco de Inter Miami.