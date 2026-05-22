Marcos López nos desgrana el nombre del futuro delantero del Barcelona. Después de confirmarse la salida de Robert Lewandowski tras un rendimiento sobresaliente, el nombre que más ha sonado para ser el ‘9’ culé es el jugador del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Nuestro experto de OKScouting nos analiza en profundidad si el argentino puede llenar los zapatos del polaco.
Julián Álvarez no es Lewandowski
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