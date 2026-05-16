Lewandowski no renueva y anuncia su salida del Barcelona: «La misión está completada»

Robert Lewandowski ha anunciado este sábado que no renueva con el Barcelona y que se marcha del club cuando acabe esta temporada. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, con un texto muy emotivo, y en la previa del duelo ante el Betis en el Camp Nou para poder despedirse por todo lo alto de la afición azulgrana. Se va del Barça tras cuatro años y tres Ligas ganadas. Pero sin la Champions.

Era un secreto a voces y el propio jugador lo ha confirmado este sábado. Lewandowski se marcha del Barcelona tras cuatro años donde ha dejado su sello y se ha convertido en uno de los grandes goleadores en la historia de la entidad. En la celebración de la Liga del pasado lunes ya se pudo observar a un futbolista nostálgico y viviendo uno de sus últimos momentos como culé.

Lewandowski tendrá la oportunidad de despedirse de la afición culé jugando su último partido en el Camp Nou este domingo contra el Betis. Será una jornada sin duda muy especial para el delantero polaco.

Lewandowski se va del Barcelona

«Después de cuatro años llenos de desafíos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me voy con la sensación de que la misión está completa. 4 temporadas, 3 campeonatos. Nunca olvidaré el amor que recibí de los fans desde mis primeros días. Cataluña es mi lugar en la tierra. Gracias a todos los que conocí en el camino durante estos hermosos cuatro años. Un agradecimiento especial al presidente Laporta por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera. El Barça está de vuelta donde pertenece», señaló Lewandowski en sus redes sociales anunciando su marcha del club azulgrana.

El Barcelona también se ha despedido de su delantero: «Gracias, Robert Lewandowski, por cada gol, cada lucha y cada momento mágico vistiendo estos colores. Culer para siempre.

Gracias, Robert Lewandowski, por cada gol, cada lucha y cada momento mágico vistiendo estos colores. Culer para siempre. 💙❤️ pic.twitter.com/C9jHJOzpUY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 16, 2026

Comunicado del Barcelona sobre Lewandowski

Robert Lewandowski pondrá punto y final a su etapa como jugador del FC Barcelona a final de curso. Este domingo, en el Spotify Camp Nou, vivirá su último partido en casa ante el Betis, en una jornada de máxima emoción. El delantero polaco cierra un ciclo de cuatro temporadas como azulgrana en el que ha dejado huella con goles, liderazgo y una mentalidad competitiva ejemplar.

Desde su llegada en verano de 2022 procedente del Bayern de Múnich, Lewandowski asumió el reto de ser uno de los líderes en ataque y se convirtió, desde el primer día, en una referencia ofensiva para el equipo. En total, el polaco se marcha con 119 goles en 191 partidos, siendo el decimocuarto máximo goleador de la historia del Barça.