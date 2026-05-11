Lewandowski se ve fuera del Barcelona: «Escucharé algunas ofertas más y después tomaré una decisión»

El futuro de Robert Lewandowski está cada día más alejado del Barcelona. El polaco, ya con otro título de Liga en el bolsillo tras la victoria en el Clásico ante el Real Madrid, verbalizó lo que es un secreto a voces: está más fuera que dentro en el Barça de cara a la próxima temporada. Entre la euforia de la celebración, el delantero tuvo tiempo para dejar unas declaraciones que le colocan lejos del Camp Nou el próximo año: «Escucharé algunas ofertas más y después tomaré una decisión».

A sus 37 años, Lewandowski ha dejado ver que esta temporada ha sido definitivamente en la que la edad más presente se ha hecho en estos años en Barcelona. Entre lesiones y un evidente bajón de rendimiento, el polaco ha perdido su sitio, su titularidad incuestionable, dejando espacio para otros actores e ideas de un Hansi Flick que no se dejó llevar por el currículo del delantero.

Lewandowski reconoció que todavía no tiene decidido qué le deparará el futuro, dónde jugará la próxima temporada, pero sí dejó claro que saldrá a otro lugar, previsiblemente a una competición en la que el nivel sea inferior y su bajón deportivo no sea un impedimento para jugar cada fin de semana.

En declaraciones para Eleven Sport, televisión polaca, Lewandowski aseguró que no sabe todavía «qué voy a hacer», pero que acaba de confirmar que le quedan menos de dos meses de contrato con el Barcelona y que, tras ésto, será jugador libre: «Acabo de enterarme de que me quedan 51 días de contrato, así que todavía tengo tiempo».

«Podría existir la opción de ir a una liga de un nivel inferior», reconoció sin tapujos Lewandowski, que es consciente de que no está ya al nivel que exige la titularidad en la punta de ataque de este rejuvenecido Barcelona, pero aún tiene ganas de seguir jugando al fútbol con otras exigencias, en otro lugar: «Tengo casi 38 años, pero físicamente me siento bien y lo estoy considerando».

Lewandowski está sumamente contento en Barcelona pero esta temporada ha dejado de tener los minutos que sí tuvo en sus primeros años. Aún le queda cuerda para jugar pero su rol a las órdenes de Flick será otro esta próxima temporada. El club le ha ofrecido una renovación muy a la baja, adaptada al nuevo rol que tendría en el equipo, pero el jugador no lo termina de ver claro: quiere jugar.

«Tengo que considerar la posibilidad de que quizá este sea el momento de jugar y disfrutar de la vida», razonó Lewandowski sobre la posibilidad de ir a un equipo de una liga o exigencia menor, para así jugar el máximo posible en esta nueva etapa que está por comenzar, de la que aún no ha decidido destino.

Por último, Lewandowski quiso recalcar que aún está valorando todas las posibilidades, dejando claro que no ha tomando ninguna decisión al respecto, esperando que en las próximas semanas llegan incluso más tentativas por él ahora que el objetivo del club culé este curso está cumplido con el título de Liga ya en sus vitrinas: «Escucharé algunas ofertas más y después tomaré una decisión».