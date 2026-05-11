Lewandowski ondea una estelada durante la rúa del Barcelona tras ganar la Liga

Robert Lewandowski ondeó una estelada de Cataluña desde lo alto del autobús culé durante la rúa del Barcelona por las calles de la Ciudad Condal tras ganar la Liga el pasado domingo en el Camp Nou contra el Real Madrid. El delantero polaco cogió la bandera y durante poco más de un minuto estuvo con ella hasta que alguien de la entidad catalana le llamó la atención.

El año pasado, en la rúa de campeones del Barcelona, fue Iñigo Martínez el que portó una estelada en lo alto del autobús azulgrana. Pero lo hizo sabiendo lo que hacía a la perfección. Esta vez le cogió el testigo Lewandowski, pero no es seguro que supiese lo que tenía entre manos.

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Lewandowski y Szczesny fueron dos de los jugadores más animados en la rúa del Barcelona. Ambos jugadores polacos se sentaron en la parte frontal del bus y no se movieron de ahí. El portero iba fumando vaper y el delantero no paraba de cantar, iba eufórico.

Todo lo que le tiraban a Lewandowski, lo cogía. Camisetas, banderas, camisetas… hasta helados para comer. De todo. También micrófonos de diversos medios de comunicación. Estaba en su prime disfrutando como un niño pequeño.

En una de esas, un aficionado le tiró una estelada con un palo largo para poder ondearla y Lewandowski la cogió. Estuvo poco más de un minuto con ella ondeándola mientras lideraba la rúa del club azulgrana. Hasta que alguien del club le vino por detrás, le avisó y se la quitó de sus manos. Pero las imágenes ya estaban grabadas y captadas. Hay que recordar que la bandera estelada es anticonstitucional.