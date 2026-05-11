Así fue la rúa del Barcelona tras ganar la Liga: Lewandowski desatado, Szczesny fumando, balones de playa…

El Barcelona celebró por todo lo alto la Liga, también la Supercopa de España, ganada el pasado domingo ante el Real Madrid en el Camp Nou por las calles de la Ciudad Condal con la tradicional rúa de campeones. Robert Lewandowski y Szczesny fueron los jugadores más desatados. El delantero llegó a portar una estelada y el portero no se escondió para fumar. Hubo todo tipo de provocaciones al eterno rival y Lamine Yamal también dejó alguna que otra perla. Raphinha y Koundé, los más apagados. También Araujo, Gavi o Casadó se mostraron muy felices.

Una rúa que salió del Camp Nou, circuló por las calles de Barcelona hasta Paseo de Gràcia y posteriormente, por otro recorrido, regresó al estadio del equipo culé para terminar allí la fiesta. Miles de personas celebraron por las calles de la Ciudad Condal la Liga y la Supercopa de España conquistadas por el equipo de Hansi Flick.

El duo polaco toma la delantera 🇵🇱 pic.twitter.com/kMNHZNMmDQ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 11, 2026

Esto no tiene precio 🥰 pic.twitter.com/lrlDpgxU3S — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 11, 2026

Una rúa de campeones por las calles de Barcelona que comenzó en el Camp Nou a las 17:00 horas y terminó en el mismo lugar en torno a las 22:00 horas de la noche. Las calles estaban llenas de camisetas azulgranas, pero también con balones de playa y conos, en una clara provocación al Real Madrid.

Rashford no vio venir esta asistencia de Pedri 🌹😂 pic.twitter.com/KCYXPSvuS5 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 11, 2026

Un helado por las calles de Barcelona, ¿existe mejor plan? 🍨 pic.twitter.com/2d4a4AYV0V — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 11, 2026

También provocó Lamine Yamal al Real Madrid portando una camiseta que llevaba escrita una frase que decía «gracias a Dios por no ser madridista». Pero sin duda los protagonistas fueron Lewandowski y Szczesny. El delantero polaco dejó incluso la polémica de la jornada portando una estelada.

Visca el Barça i Visca Catalunya! 💙❤️💛 pic.twitter.com/N3mXteOFc5 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 11, 2026

Lamine está disfrutón 🕺 pic.twitter.com/y4ENQphECM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 11, 2026

El delantero culé dejó pistas de que puede ser su última fiesta de campeones con el Barcelona. Se soltó, cantando todas las canciones, y se le vio más feliz que nunca. Lo de Szczesny fue otro rollo. Disfrutó fumando vaper y comiendo helado, pizzas y hamburguesas Una locura. También cantó la famosa canción de «Szczesny fumador».