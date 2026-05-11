La imagen más provocativa de Lamine Yamal contra el Real Madrid mientras celebra la Liga: «Gracias a Dios..»

Lamine Yamal dejó la imagen más provocativa contra el Real Madrid durante la rúa de campeones de Liga del Barcelona por las calles de la Ciudad Condal. El jugador azulgrana posó feliz con una camiseta que rezaba «gracias a Dios no soy madridista». Las redes ya arden con este comportamiento de la perla blaugrana.

«Gracias a Dios no soy madridista», ponía en el frontal de una camiseta del Barcelona que le tiraron a Lamine Yamal durante la rúa de campeones. La estrella culé la cogió, la leyó, se rió y empezó a bailar orgulloso con ella. También votó junto a Gavi cuando la hinchada blaugrana cantaba el «madridista el que no bote».

Una imagen que ya es viral tras esta provocación de Lamine Yamal al Real Madrid. A esto se une el mensaje que le lanzó a Jude Bellingham, acordándose de lo publicado por el futbolista inglés tras el Clásico de la primera vuelta. Ese «hablar es barato» que el ’10’ culé volvió a repetir durante la rúa sobre el autobús de los campeones en el micrófono de Jijantes.

Y es que cuando Lamine Yamal recibió esta camiseta que se metía con el Real Madrid sobre el autobús, no dudó en posar con ella. No huyó de la polémica, la afrontó y provocó que las redes ardiesen contra él. Sin duda, al madridismo no le hará gracia ver esto.