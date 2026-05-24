Un palco a la altura de un Clásico de la Copa de Campeones: Butragueño, Luis de la Fuente, Fran Soto…

El palco del Municipal El Val en el Clásico entre Real Madrid y Barcelona en la final de la Copa de Campeones juvenil estuvo lleno de personalidades importantes en el mundo del fútbol como Emilio Butragueño, en representación del club blanco, Luis de la Fuente, seleccionador nacional, o David Gordo, seleccionador sub-21.

También estuvieron presentes en Alcalá de Henares para presenciar este partidazo juvenil Aitor Karanka, director deportivo de la Federación, Manuel Fernández, director de la cantera madridista, Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros, y Fernández Borbalán, jefe de los árbitros de campo. Todas las miradas del mundo del fútbol español estaban puestas en este partido entre las dos mejores canteras de España.